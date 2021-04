Consiente a mamá en su día con estas exquisitas fragancias Tenemos varias opciones que seguramente le encantarán la reina de la casa. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ya se acerca una de las ocasiones más especiales del año, el Día de las madres y no podemos olvidarnos de comprar ese regalo que sabemos la hará sentir como una reina. Existen muchas opciones que seguro le encantarían a la reina de la casa, entre ellas un hermoso arreglo de flores o algún accesorio de moda. Pero no podemos negar que los perfumes siempre están en el primer lugar de la lista de cosas que quieren como regalo. Por eso, si quieres estar seguro de que el regalo le va a encantar, definitivamente tienes que comprarle un perfume. Si no sabes qué fragancia elegir, a continuación, te damos algunas sugerencias que estamos seguras les van a fascinar a mamá. Fragancias para mamá, regalos para el día de las madres, lemon Island, Atelier Cologne Credit: Cortesía Esta fragancia, que es perfecta para los cálidos días de verano porque te transporta a la playa, está compuesta por ingredientes naturales en un 92%. Tiene hierba de limón, notas de jazmín y vainilla de Madagascar. Lemon Island, de Atelier Cologne. $142. ateliercologne.com Fragancias para mamá, regalos para el día de las madres, Kayali pink diamond Credit: Cortesía Esta es una fragancia súperseductora. Tiene bergamota y notas de lirio y azafrán, una combinación que la hace única y original. Sweet Diamond Pink Pepper, de Kayali. $138. hudabeauty.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fragancias para mamá, regalos para el día de las madres, Daisy Eau Intense, Marc Jacobs Credit: Cortesía Este aroma es una nueva versión del clásico perfume Daisy de Marc Jacobs, que ha sido favorito de muchos desde que fue lanzando al mercado. Contiene notas de pera, bergamota y fresa, al igual que jazmín, miel y vainilla. Es realmente una delicia para el olfato. Daisy Eau So Intense Eau de Parfum, de Marca Jacobs. $133. macys.com Fragancias para mamá, regalos para el día de las madres, parfums de Marly Credit: Cortesía La combinación de flores, vainilla y madera hace de este perfume uno de los más sofisticados. Sin duda, a tu mamá la hará sentir como toda una reina. Cassili, de Parfums de Marly. $320. us.parfums-de-marly.com Ya sabes, si todavía no le has comprado el regalo a tu mamá, estas fragancias te van a sacar de apuros. Eso sí, apúrate a ordenarlas para que te lleguen justo a tiempo y puedas agradarla en su día. Ella se lo merece.

