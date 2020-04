Estos fabulosos regalos llenarán de alegría a la reina de la casa este Día de las madres Lo que sea para la reina de la casa By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque estemos en medio de todo este caos, la vida sigue y debemos seguir adelante, sobretodo cuando se trata de celebrar días especiales como el Día de las madres que ya está a la vuelta de la esquina. Y es que, aunque no estemos para celebraciones, no está demás apapachar al ser más querido en una ocasión tan especial. Sabemos que para muchos será un día difícil celebrar a su mamá como se debe, pero eso no quiere decir que no le des lo que merece, por ejemplo, un regalo para que se consienta en estos días que parecen interminables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Buscamos algunos de los regalos de belleza más cool y fabulosos que seguro pondrán una sonrisa en el rostro de la reina de la casa. Image zoom Los productos de esta marca, que es libre de crueldad animal y certificada por PETA, contienen poderosos ingredientes como el colágeno, la manzanilla, extracto de semilla de uva y vitaminas C y E. Con este set le estás regalando a mamá los productos que necesita para que mantenga su rostro libre de arrugas y luciendo siempre radiante. Cataño by Aniise Collagen Anti-Aging Collection. $99.99. Adrianacatano.com. Image zoom Esta maravillosa herramienta, que vibra y está hecha de oro de 24K, hace que el rostro luzca más estirado, tonificado, con mejor contorno y de paso más radiante. Además, ayuda a relajar los músculos de la cara y a bajar la inflamación en el área de los ojos. Gold Sculpting Bar, de Jillian Dempsey. $195. Jilliandempsey.com. Image zoom Cortesía Este set de productos promete deshacerse de las manchas, las células muertas y las líneas de expresión gracias a ingredientes como el retinol y el ácido láctico. Power Couple: Lactic Acid and Retinol Kit, de Sunday Riley. $82. Sephora.com. Image zoom Si tu mamá ama tomar baños en la tina, este es el regalo perfecto para ella. Esta herramienta hace que el agua tenga más presión, parecida a la que tienen los jacuzzis, lo que permite que el baño sea más relajante y placentero. Dual Jet Bath Spa, de Conair. $59.99. Jcpenney.com. Advertisement

