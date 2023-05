Los regalos perfectos para el Día de la Madre de menos de $50 Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería dia de la madre Credit: Getty Images ¿Sigues buscando el regalo perfecto para mamá? Encontramos unas opciones fabulosas y económicas. Empezar galería Comodidad total dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Con este pijama de lujo, se sentirá como si estuviera en un hotel de cinco estrellas cada noche. Victoria's Secret, Modal Long Pajama Set, $48.96, victoriassecret.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Spa en casa dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Este set tiene todo lo que necesita para una experiencia relajante con sales de baño calmantes y jabones hidratantes. Codex Labs, Pamper Care Set 2.0, $40, codexlabscorp.com 2 de 8 Ver Todo Fragancias clásicas dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Quedará enamorada de las notas florales y femeninas de estos dos perfumes de Carolina Herrera. Carolina Herrera, Mini Good Girl & Very Good Girl Gift Set, $35, sephora.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio De viaje dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Para las amantes de los viajes, este set contiene todo lo que necesita en materia del cuidado de la piel y del cabello para su equipaje. Moroccanoil, Dive Into Hydration Head-to-Toe Set, $44, sephora.com 4 de 8 Ver Todo Piel perfecta dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Con la ayuda de la vitamina C y los péptidos en estos productos, la piel de mamá quedará más bella que nunca. OLEHENRIKSEN, Glow Strong Mini Moisturizer + Eye Cream Duo, $25, sephora.com 5 de 8 Ver Todo Eco Chic dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Ayúdala a conocer lo mejor del "clean beauty" con este jabón clásico en un envase reutilizable. Babor, Natural Cleansing Bar + Can, $39.90, babor.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bolso envidiable dia de la madre, regalos, belleza, moda Credit: Cortesía Para la mamá más fashion, regalale esta pieza que podrá utilizar con todo tipo de atuendo. House of Want, Snack Top Handle Vegan Leather Satchel, $48.73, nordstromrack.com 7 de 8 Ver Todo Una piel de porcelana dAlba_White Truffle Vegan Gift Set Credit: Cortesía de la marca "Me fascina cómo este dúo de suero con infusión de trufas blancas proporciona hidratación profunda. Lo tengo en mi lista de regalos para mi madre que tiende a tener la piel muy reseca y sensible", Leonela Taveras, Productora Digital de People en Español. d'Alba Italian White Truffle Vegan Gift Set. $42. amazon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

