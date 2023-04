Detrás de cámaras de los preparativos de la primera comunión de Alaïa, ¡todo lo que no se vio! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ La preparación de la primera comunión de Alaïa Costa López llevó días, aquí el video y fotos únicas de la gran celebración familiar. ¡Felicidades querida Alaïa! Empezar galería Madre e hija Adamari López y Toni Costa celebraron junto amigos y familiares la primera comunión de su única hija Alaïa. Para que madre e hija lucieran espectaculares, iniciaron su arreglo a las 6 de la mañana del sábado 22 de abril. Cool Corner Events, perparó todos los detalles para que la fiesta en el Hotel Biltmore de Miami fuera todo un éxito. Éxito que quedará guardado por siempre gracias a Había una vez foto. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Belleza puertorriqueña Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Los causante de que Ada luciera espectacular fue: Mariela Bagnato. 2 de 13 Ver Todo Todo tiene que ser perfecto Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Para el gran evento, Adamari y Alaïa lucieron vestidos de la marca Marita Real. 3 de 13 Ver Todo Anuncio Vestido hecho con amor Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ "El ingrediente más importante de este traje es el cariño y la maestría con la que fue hecho", dijo a People en español la diseñadora Mar Segovia. "En él va plasmada la ilusión de todo el equipo creativo en un proceso fue muy bonito desde su elección. Ellas llegaron cargadas de ilusión y su reacción espontánea al verla ataviada con tanta elegancia surgió desde el corazón". 4 de 13 Ver Todo Eventos del corazón Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ "Para mí cada uno de los eventos que hacemos son importantes y les pongo alma, corazón y tiempo. Quería que fuera una celebración que invitara al sacramento que está teniendo que es la primera comunión, pero que tambien tuviera toques de color, de alegría, porque es un momento de alegría, así que queremos que la gente se sienta cómoda", dijo Ada junto a su nena en exclusiva. "No es una fiesta de niños, no es un party. Es una celebración en donde vamos a compartir con ella este paso que está dando. Queríamos como siempre tener en cuenta todos los detalles, estoy buscando la armonía". 5 de 13 Ver Todo Radiantes Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ "El ejemplo siempre viene de la familia y mi mamá siempre fue una persona creyente", dijo López a People en español a la salida de su casa ya para dirigirse a la iglesia junto a Alaïa. "Me eduqué en un colegio católico. Siempre profesé la fe, pero en el momento en que Papá Dios me puso en frente cómo iba a salir del cáncer me probó mucho más mi fuerza y me aferró a ella". 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Listas para la comunión Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Antes de recibir la comunión, se vale una bella imágen en el jardín de casa. 7 de 13 Ver Todo Padres presentes Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Costa y Adamari sin duda hacen un excelente equipo. Aquí padre y madre orgullosos de su retoño. 8 de 13 Ver Todo Felicidad absoluta Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Alaïa irradió felicidad durante toda la ceremonis. ¡Qué belleza! 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Familia de fe Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Alaïa está criada en el núcleo de una familia con principios y fe. Aquí podemos ver a Ada y a Toni orando durante la ceremonia de la primera comunión de su hija. 10 de 13 Ver Todo Dios esté contigo Alaïa Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Alaïa recibiendo por primera vez el sacramento de la primera comunión. 11 de 13 Ver Todo Todo es para bien Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ "Todo lo que hacemos tratamos de que sea para bien, para agrado de Dios. Se lo enseño con las oraciones, con ir a la iglesia y con el ejemplo de tratar bien a todos a nuestro alrededor, a nuestro prójimo", contó López a People en español. "Llevamos dos años en la preparación, Alaïa yendo todos los lunes a su clases de catecismo". 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ A la ceremonia religiosa tan solo asistió la familia de Ada y Toni, quienes al final posaron para una hermosa postal captada por Había un vez foto. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

