Todo lo que tienes que saber del Savage X Fenty Show de Rihanna ¡en su 4ta edición!

El regreso de Rihanna a la música después de 6 años de ausencia es todo un acontecimiento y sus fans no pueden esperar para ver lo nuevo que trae y su próxima presentación en el Super Bowl el próximo año. A una semana de lanzar el tema "Lift Me Up", de la nueva película de Black Panther: Wakanda Forever , la cantante está lista para una nueva edición de su desfile de moda Savage x Fenty en su cuarta edición.

Left: Credit: (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 4 presented by Prime Video)