Todos los detalles del maquillaje de Brenda Rivera para su boda, ¡toma nota! El pasado fin de semana Brenda Rivera renovó votos con Juan Rivera, ¿cómo fue que lució tan espectacular? El maquillista mexicano Daniel Lezama nos dijo todos los detalles en exclusiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Brenda Rivera durante su boda Brenda Rivera durante su boda | Credit: Daniel Lezama Juan Rivera y su esposa Brenda Rivera renovaron sus votos matrimoniales el pasado fin de semana, tan especial fue la ceremonia, que la pareja tiró la casa por la ventana y decidió compartir cada detalle en una transmisión en vivo en la cadena Telemundo. Juan Rivera Juan Rivera y su esposa Brenda | Credit: Instagram Telemundo Para la ocasión, Brenda trabajó con el reconocido maquillista mexicano Daniel Lezama y el estilista de cabello Héctor Ávila. "Brenda estaba nerviosa", dijo Lezama en exclusiva a People en Español. "Pero muy contenta, decía que el vestido estaba pesado". Brenda Rivera durante su boda Brenda Rivera durante su boda | Credit: Daniel Lezama Eso sí, una vez que dio el sí al amor de su vida, Brenda olvidó el peso y lució como toda una reina. "Usé con ella maquillaje en tonos dorados", explica Lezama, quien también maquilla a entre otras, Paulina Rubio, Laura Bozzo y Kate del Castillo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brenda Rivera durante su boda Brenda Rivera durante su boda | Credit: Daniel Lezama "En las cejas usé un tono rubio que ayuda a suavizar la mirada", y continúa. "[Las] pestañas tuvieron un final más largo para hacer la mirada foxy eye". Lezama también usó delineador líquido en los ojos de Brenda. "Ella es una mujer sencilla", expone este. "Siempre confió en el maquillaje que hice".

