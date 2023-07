Raúl de Molina no es el único, el doctor Daniel Campos también usa inyecciones de semaglutida: "Es efectivo, se cobra entre 900 y 2 mil dólares" Raúl de Molina no es la única celebridad que ha recurrido a inyecciones de semaglutida para bajar de peso. En exclusiva, el doctor Campos habló de los pros y contras de este tratamiento que ha beneficiado a muchos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doctor Campos Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group En la última emisión del programa de El gordo y la flaca (Univision), Raúl de Molina confesó públicamente que había rebajado 40 libras gracias a las inyecciones de semaglutida, pero, ¿qué tipo de medicamento es?, ¿es malo usarlo?, ¿hay efectos secundarios? El doctor Daniel Campos dio todos los detalles a People en Español. Raul de Molina recientemente confesó que ha bajado más de 40 libras gracias a las inyecciones de semaglutida, ¿de qué están hechas? Las inyecciones que habla Raúl de Molina son un grupo de fármacos que se denomina GLP-1, este tipo de medicamentos son un tipo de péptidos que bloquean ciertos receptores en el estómago y el intestino y juegan un poco con ese mensaje del estómago al cerebro de hacernos sentir con hambre. Al bloquear estos receptores entonces nos sentimos satisfechos por más tiempo y el cerebro no manda la señal que tenemos hambre, además [hacen más lenta] la digestión, esto hace que la persona no tenga ganas de comer y eso ayuda a disminuir la cantidad de calorías al día. Al comer menos cantidad y menos frecuente, disminuye las calorías y esto fuerza al cuerpo a usar la grasa almacenada para energía, de hecho, la grasa es mucho más efectiva para crear energía. Raúl De Molina La razón por la que Raúl De Molina ha bajado tanto de peso | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) ¿Son buenas para usar? En mi opinión este tipo de medicamento es efectivo, no ha sido aprobado por la FDA oficialmente para la pérdida de peso si no para tratar pacientes con con desajustes endocrinos, sobre todo, de diabetes, pero este medicamento es un arma para combatir la obesidad en Estados Unidos. Yo personalmente lo he estado usando desde hace dos meses, ya cumplo 50 años en unos meses y mi cuerpo no respondía como antes a ejercicios a dietas. He perdido 20 libras en los últimos 2 meses. Muchas personas me decían que no lo necesitaba, pero definitivamente es algo eficaz y seguro si se toman las medidas pertinentes. Yo hago exámenes de laboratorios muy completos, les checo lel hígado, la tiroides para saber que el individuo está saludable, [veo] su historia. Alguien que ha tenido pancreatitis en el pasado no debe de someterse, alguien que haya tenido tumores en la tiroides no está apto para el tratamiento. Mujeres embarazadas no lo pueden recibir. ¿Tienen efectos secundarios y cuáles serían? Lo primero es que van tener síntomas gastrointestinales, náuseas, quizás asco a la comida, puede dar estreñimiento, vómito, pancreatitis. Hay ciertos tipos de efectos que pueden pasar y pueden ser serios, cáncer de tiroides un efecto grave, si es alguien que está predispuesto [a tener cáncer genéticamente], así que los pacientes deben de estar bien informados, a mí me han dado nauseas. Pero definitivamente que vale la pena para personas que han tratado de bajar de peso y no lo consiguen con dieta regular y ejercicio como yo. ¿Son caras? ¿Cuánto cuestan aproximadamente? Es un medicamento por receta, con autoridad y cuando algo es por receta y se convierte en algo tan popular definitivamente el precio sube. El precio del medicamento lo que se cobra cuando ofrecen el medicamento original se cobra entre 900 a 2000 dólares por un ciclo de seis semanas, hay farmacias que están registradas por la FDA y en el caso de estos medicamentos hay una ley federal que autoriza hacer el medicamento genérico, yo lo ofrezco en la oficina y combinado también con vitamina B 12, ayuda a los efectos secundarios de las náuseas y en un ciclo de seis semanas cuesta 650 usd. Yo les incluyo los [exámenes de] laboratorios completos, el examen físico, que incluye un scan de la grasa corporal. Y todo eso se va comparando con el tiempo. La segunda fase son ocho semanas y el costo es de 950 y de 10 semanas son 2500. En seis meses las personas van a lograr su objetivo. Y muchos pacientes se acostumbran a comer poquito y no necesitan la dosis de mantenimiento, aunque sí puede haber rebote, la mayoría de las personas logran mantener su peso manteniendo una dieta balanceada.

