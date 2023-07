El equipo de Despierta América se transforma en personajes icónicos de las telenovelas ¡Karla Martínez de Catalina Creel, Francisca de María la del barrio y más! ¿Cuál fue tu look favorito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves, el set de Despierta América (Univisión) se transformó en toda una telenovela gracias a los looks de sus presentadores. Para el #RetroJueves del programa, el elenco eligió entre algunos de los personajes más memorables de las telenovelas disponibles en ViX, la plataforma streaming de TelevisaUnivisión, y nosotras quedamos enamoradas con sus interpretaciones. Por su parte, Karla Martínez se vistió de Catalina Creel, la villana de Cuna de Lobos. Desde su peluca hasta el parche plateado en su ojo, el look no pudo ser más parecido al original. despierta america, telenovelas Credit: IG/despierta america Jessica Rodríguez y el Chef Yisus vistieron a juego como los chicos de RBD con el uniforme emblemático de Rebelde, y la venezolana hasta copió la pegatina de estrella de Mia Colucci. despierta america, telenovelas Credit: IG/despierta america María la del barrio fue la inspiración para Francisca, la cual imitó a Thalía con una peluca cobriza y guantes verdes. despierta america, telenovelas Credit: IG/despierta america SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y en honor a la telenovela clásica, Migbelis Castellanos vistió al estilo de época de El extraño retorno de Diana Salazar. despierta america, telenovelas Credit: IG/despierta america Por supuesto, los chicos también participaron y vistieron looks geniales. Alan Thatcher interpretó a Juan Del Diablo de Corazón salvaje y Jomari Goyso a Enrique de Martino de El maleficio. despierta america, telenovelas Credit: IG/despierta america ¿Cuál fue tu look favorito?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El equipo de Despierta América se transforma en personajes icónicos de las telenovelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.