Cómo cuidar el microbioma de tus axilas y evitar el mal olor con un desodorante natural El mal olor de tus axilas no lo causa el sudor, sino las bacterias que viven allí. Mantén tu piel sana y equilibrada con estos desodorantes naturales que también cuidan la epidermis. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos hemos experimentado alguna vez mal olor en las axilas. Después de un largo día de trabajo, una situación de estrés, o una sesión en el gimnasio. Lo curioso es que ese mal olor no lo causa el sudor, sino las bacterias que viven en nuestras axilas. Pero no te asustes, todo tu cuerpo está cubierto de bacterias, unas buenas y otras que no lo son tanto y algunas son específicas para una zona del cuerpo, como tus axilas. Ellas forman el microbioma de la piel y son la primera línea de defensa ante agresiones externas y, además, evitan que las bacterias malas tomen el control. Para mantener la piel sana necesitas un microbio sano y equilibrado. Las bacterias malas de las axilas no solo provocan malos olores, sino que, además, pueden provocar sensibilidad e irritación. Esto ocurre cuando tienes demasiadas bacterias malas y pocas buenas. Muchos desodorantes cumplen su función de librarnos del mal olor pero no tienen en cuenta el microbioma. Para cuidarlo, busca fórmulas naturales, amables con tu piel, que no obstruyan los poros ni contengan ingredientes potencialmente dañinos. Desodorantes cuidar microbioma axilas evitar mal olor Credit: Plume Creative/ Getty Images Si usas un desodorante con aluminio, un metal muy utilizado en los desodorantes tradicionales, y cambias a uno natural, tu cuerpo necesita unos días de adaptación, en los que es normal que notes un olor corporal más intenso. ¡No te rindas! Una vez que completes esta transición, tu piel te lo agradecerá. Súper eco-friendly Este desodorante totalmente natural está formulado con magnesio para combatir el mal olor causado por las bacterias y maicena para absorber el sudor, sin obstruir tus poros. Sus aceites derivados de plantas nutren y hace que el desodorante se extienda fácilmente por la piel, sin irritarla, incluso después de depilarte. Además, su empaque es compostable y libre de plásticos. Lavender & Coconut Magnesium Deodorant, de Acure. acure.com Formato práctico Desodorantes cuidar microbioma axilas evitar mal olor Credit: Cortesía Elimina los olores indeseados con este desodorante con sales minerales, libre de potenciales irritadores de la piel. Las sales ayudan a formar una barrera natural que protege de la formación de bacterias que causan el mal olor, dejando tu piel limpia y fresca. Su formato en spray es muy práctico, se absorbe al instante y no deja manchas en la ropa. Esta versión tiene un aroma floral y dulce con notas cítricas. Natural Deodorant Spray, en Goddess, de Saje. $10.50. saje.com Para adolescentes Desodorantes cuidar microbioma axilas evitar mal olor Credit: Cortesía Estos desodorantes unisex están diseñados para adolescentes y jóvenes adultos. Una época en la que con los cambios hormonales, el olor corporal puede ser más intenso. formulados con potentes ingredientes con base de plantas, diseñados para parar a las bacterias causantes del mal olor, absorber la incómoda humedad y suavizar la piel. Desodorante, en Fresh, de Miles. $15.98 el pack de dos. amazon.com Vacaciones en tu piel Desodorantes cuidar microbioma axilas evitar mal olor Credit: Cortesía Estos desodorantes se inspiran en destinos vacacionales para desarrollar sus fragancias naturales. Con una tecnología de fermentación avanzada, su fórmula basada en plantas absorben el sudor, neutralizan el mal olor sin enmascararlo, suavizan la piel y trabajan más duro si aumenta la temperatura, liberando un refrescante aroma a limón, cedro, bosques verdes y tierra fresca. Desodorante natural, en Tulum, de Evolvetogether. $28. evolvetogether.com Con probióticos Desodorantes cuidar microbioma axilas evitar mal olor Credit: Cortesía Su fórmula con betaglucano minimiza y absorbe las moléculas de sudor y combina probióticos que equilibran el microbioma y previenen la aparición de bacterias malas, con el eucalipto atibacteriano y vainilla suavizante, para unas axilas perfectas y perfumadas. The Healthy Probiotic Deodorant, en Vainilla- Eucalyptus, de Lavanila. $11.96 amazon.com

