¡7 limpiadores fabulosos para desmaquillarte después de las fiestas de Halloween! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión.

Lo mejor del festejo del día de las brujas es el plan de disfrazarnos y maquillarnos para convertirnos en personajes del otro mundo… pero lo peor es remover la pintura al llegar a casa. ¡No te apures! Aquí te tenemos estas opciones mágicas que te facilitarán la tarea en un abrir y cerrar de ojos

Tesoro marino

Poderoso, efectivo, suave con la piel y totalmente vegano este producto viene en un empaque sostenible que puede recargarse cuantas veces quieras. Ceramidas, extractos marinos, extracto de arroz y escualeno son sus ingredientes estrella. Miscellar Makeup Remover de Rose Inc. $26. roseinc.com

Camelia divina

Otra opción vegana espectacular a base de camelia y flor de loto que hidrata y restituye la elasticidad de la piel mientras remueve todo tu makeup. Cleanse it out foaming oil cleanser de Sespring. $14.99. sespringskin.com

Agua mágica

Esta loción limpiadora calma la piel sensible y elimina hasta el maquillaje de ojos más resistente. Su pH es balanceado y solo requiere aplicarse con un pomo de algodón. Sensibio Makeup Remover de Bioderma. $10.99. amazon.com

Aromaterapia efectiva

Una deliciosa infusión de hierbas y extractos botánicos, con aceite de oliva, argán y granada que no sólo limpia sino desintoxica la piel para una limpieza profunda. Aromatherapy Cleansing Oil de KPS. $38. kpsessentials.com

Bálsamo del otro mundo

Esta preciosa edición limitada para el "Día de los muertos" fue creada por la artista e ilustradora mexicana Melisa Zúñiga. El bálsamo es todo un best seller por su maravillosa textura que disuelve todo el maquillaje al frotarse en la piel y luego se retira simplemente con un paño húmedo. Day of the Dead Limited Edition Take the Day Off Cleansing Balm de Clinique. $36. Clinique.com

Calabaza poderosa

El extracto de semillas de calabaza fruto de rigor en esta temporada, es lo que contiene este lujoso producto creado en Inglaterra, para limpiar, exfoliar e hidratar la piel en un solo paso. Esta alternativa es nueva en el mercado y solo requiere un poco de agua para convertirse en una rica loción limpiadora que se retira con una toalla. Tri-balm 3 in 1 de Frances Prescott. $73. bergdorfgoodman.com

Toallitas infalibles

Existen mil opciones en el mercado pero estas toallitas limpiadoras con una infusión de ácido hialurónico son la alternativa más suave y efectiva para remover el maquillaje de manera rápida sin resecar o raspar la piel, ¡sobretodo después de una noche de fiesta!. Un must que debes tener en tu mesita de noche. Hydroboost ultra-soft cleansing towelettes de Neutrogena. $8.29. target.com

