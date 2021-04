Desigual anuncia colaboración con el diseñador colombiano Esteban Cortázar Estamos ansiosas esperando esta línea inspirada en Miami y creada por el diseñador que le encanta a las celebridades. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La marca española Desigual siempre se ha destacado por sus diseños llenos de estampados únicos y colores vivos. Ahora, acaba de anunciar que lanzará una nueva colección con el talentoso diseñador colombiano Esteban Cortázar. "Para mi primera colaboración con Desigual quería crear algo muy personal, así que tomé inspiración de mi niñez en 'los días de gloria' de South Beach, Miami, en los años noventa", comentó Cortázar. Desde joven, estuvo inmerso en el mundo de la moda, tomando inspiración de sus raíces colombianas para crear diseños espectaculares que le permitieron enseñar su primera colección en la semana de moda de Nueva York en el 2002 con solo 18 años. Su carrera rápidamente floreció y ahora celebridades como Beyoncé y Rihanna aman sus vestidos. "La colaboración celebra los días de verano, besos al atardecer y el espíritu de la juventud y de la diversidad que marcó esa era tan icónica, espontánea y libre vista a través de los ojos de un niño precoz". La colección se lanzará el 20 de Mayo y no hay duda que va a estar espectacular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para poder ser parte de la preventa exclusiva, regístrate en desigual.com y podrás ser parte de las primeras en tener una de estas piezas que sabemos que estarán fantásticas.

