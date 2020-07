Descubre lo que tuvieron que hacer para maquillar a las 47 modelos del desfile de Dior El desfile se llevó a cabo al aire libre en Lecce, Italia y sin público. Yolaine Díaz Por Yolaine Díaz and Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha afectado a muchos negocios, incluyendo la industria de la moda. Recordemos que el virus empezó a afectar Europa justo en el momento en que se llevaba a cabo La semana de la Moda de Milán, causando que muchos shows fueran cancelados o presentados sin público. En ese momento los desfiles en París también fueron afectados y como ya sabemos, muchas tiendas se han visto en la necesidad de declararse en bancarrota o cerrar sus puertas para siempre. Sin embargo, poco a poco las cosas van mejorando, especialmente en Europa en dónde algunos desfiles se están llevando a cabo, aunque sea sin público. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de esas marcas que se lanzó a hacer un show fue Dior, quien acaba de presentar su colección Crucero 2021 en la Plaza del Duomo en Lecce, Italia y bajo todas las medidas de seguridad y dándole la oportunidad a millones de personas alrededor del mundo de presenciarlo a través de su computadora. Pero sabemos que se necesitan muchas personas para llevar a cabo un show y que las modelos necesitan maquillaje. ¿Cómo lo hicieron? El maquillista encargado de maquillar a las chicas fue Peter Philips, quien es también el director creativo de la línea de maquillaje de la marca y según una entrevista virtual con algunos editores, el experto aseguró que llevar a cabo este proyecto tuvo sus desafíos. “Nosotros tocamos las caras todo el tiempo. Es primordial ser muy cuidadoso, pero en este caso nos fuimos al extremo”, le dijo Phillips a dicha publicación. “Te puedo decir que no es fácil [maquillar así]. Cuando usas lentes y el cobertor plástico (shield) todo se empaña. En el shield ver todas las reflexiones”. Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Image zoom Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Image zoom Stefania D'Alessandro/WireImage Sin embargo, ninguna precaución fue demasiada. Y es que la seguridad de los que trabajaron en el desfile, al igual que el bienestar de las modelos era lo más importante. De hecho, cada una de las 47 modelos que participaron tenía su propio maquillaje y sus brochas, todo con sus nombres para que no hubiera ni de casualidad otra persona los tocara. También había jabón desinfectante por todos lados y se le tomaba la temperatura a todo el que entrara al lugar. “Esto realmente te empuja a ser creativo, a encontrar una nueva forma de comunicarse”, explicó el maquillista. “Creo que vamos a crecer después de esto. De eso se trata, de evolucionar”.

