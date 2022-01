La princesa Charlotte Casiraghi da inicio al show de Chanel desfilando encima de un caballo El desfile de alta costura de la marca se presentó en el marco de la Semana de la Moda de París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada mejor que París para presentar una colección de ropa exquisita y espectacular como la de Chanel, que siempre nos deja suspirando y con ganas de gastarnos el sueldo de todo el año. Además de piezas exquisitas y superclásicas, los desfiles de la marca son siempre memorables y por son los más esperados de la Semana de la moda. Como de costumbre, en la nueva colección primavera/verano de alta costura de la marca incluye hermosas piezas de tweed, otras con detalles transparentes y vuelos, conjuntos estampados de pantalón y chaqueta, vestidos de columna con estampados geométricos, al igual que vestidos midi superfemeninos. Nos encantó ver colores como el verde limón y piezas con detalles muy llamativos. Eso sí, no podemos negar que en esta ocasión lo que más se está comentando es la espectacular entrada que hizo la princesa Charlotte Casiraghi encima de un caballo de paso fino y ataviada con leggings negros, un jacket de tweed con brillo, botas de montar y sombrero. La joven, hija de la princesa Carolina de Mónaco y nieta de la legendaria actriz Grace Kelly, es embajadora de la marca y en esta ocasión demostró sus dotes de jinete para darle inicio al increíble desfile de moda en el que se dieron cita el cantante Pharell Williams y la actriz Margot Robbie, entre otros famosos e influencers. Charlotte Casiraghi a caballo en desfile de chanel Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Desfile de Chanel, caballo en el desfile de Chanel, Paris Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Desfile de Chanel, caballo en el desfile de Chanel, Paris Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Desfile de Chanel, caballo en el desfile de Chanel, Paris Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Desfile de Chanel, caballo en el desfile de Chanel, Paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que en el pasado Chanel ha dejado a todos impresionados con la decoración y ambientación que hace en sus shows. Hemos visto como han transformado el Grand Palais, en una fabulosa terminal de aeropuerto, un increíble jardín, un supermercado y hasta una playa. Ahora bien, nunca habían tenido un caballo y muchos menos una integrante de la realeza haciendo semejante hazaña. ¡Bravo, Chanel

