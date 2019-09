Birth of Beauty México: Descubre Vervan, la marca de belleza natural made in Mexico que te va a enamorar Inspiración e ingredientes del país azteca que está viviendo su momento beauty. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ingredientes naturales entrelazados con memorias de los rincones más especiales de su país natal inspiraron a Adriana Ruano a crear Vervan, su propia compañía de cosmética clean, hecha en México con ingredientes de la tierra, como el café o el tamarindo, y en la que las raíces y la historia son protagonistas. ¿Siempre tuviste claro que México sería uno de los pilares principales de tu marca? SÍ, son mis raíces. Lo que conozco y me inspira. Gozamos de una diversidad de plantas, ingredientes, herencias milenarias de curación y usos de plantas medicinales que son intrínsecas en nuestro día a día. ¿Cómo y cuándo te decidiste a crear tu propia marca de productos de belleza orgánica? Empecé hace más de 10 años en mi casa, [haciendo productos] para uso personal y de mi familia, pero mi marido fue el que me impulsó a desarrollar la marca desde hace poco más de 5 años y en el proceso tardamos 2 años. ¿Cuál es uno de esos ingredientes por el que sientes debilidad? Me encanta el maíz, además de que es supernutritivo tiene un activo de uso cosmético superinteresante que se encuentra en la cáscara de su grano: ácido ferúlico, un antioxidante muy eficaz para la prevención del envejecimiento causado por el daño solar. En Vervan hay desde jabones a lociones hidratantes y tónicos, ¿tienes uno favorito? Tengo varios, pero lo que siempre uso es la manteca de manzanilla. Me gusta mucho su textura ligera y me hidrata perfectamente. ¿Cuál es tu rincón secreto de México para desconectarte o para reconectarte? Amo Oaxaca, es mi estado favorito. Me gusta todo: sus pueblos, las tradiciones locales, la comida, sus tejidos y su gente. Es mi segunda casa.

