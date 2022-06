¿El secreto de una piel hidratada y luminosa? La vitamina C ¡descubre todos sus beneficios! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Beneficios vitamina C piel Credit: CoffeeAndMilk La vitamina C es un nutriente imprescindible para nuestro cuerpo y clave para lucir una piel estupenda. Hidrata, reduce las manchas, retrasa el envejecimiento... ¡Mira todo lo que puede hacer por ti! Empezar galería Poder antioxidante Beneficios vitamina C piel Credit: Wundervisuals/ Getty Images Esto lo hemos oído todos pero ¿qué significa exactamente? Los radicales libres literalmente oxidan nuestras células, las hacen envejecer. Todo a lo que exponemos nuestra piel, desde las moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos a los rayos solares o el humo del tabaco… daña nuestras células. La Vitamina C actúa como escudo retrasando ese proceso. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Elimina manchas Beneficios vitamina C piel Credit: Aja Koska La Vitamina C, si no nos exponemos al sol, reduce la melanina, encargada de colorear la piel y tiene un efecto despigmentante. Si tomamos el sol, este nutriente regula su producción. Además, potencia la regeneración celular consiguiendo unificar el tono. 2 de 11 Ver Todo Tratamiento en casa Beneficios vitamina C piel Credit: Géza Bálint Ujvárosi/ EyeEm Existen zonas del cuerpo como las axilas o los codos que son propensos a la aparición de manchas. Para eliminarlas, exprime un limón y empapa un algodón en el jugo. Colócalo sobre la zona afectada y mantenlo durante 10-15 minutos, después aclara con abundante agua tibia. Tendrás que evitar exponer la zona al sol u obtendrás el efecto contrario así que se recomienda hacerlo por la noche o en los meses de frío. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Anti envejecimiento Beneficios vitamina C piel Credit: Westend61 La vitamina C es la responsable de sintetizar el colágeno que mantiene la elasticidad de la piel, y también promueve la absorción del ácido hialurónico, que se encarga de retiren la humectación en las distintas capas de la piel. Así nos da un rostro más suave, terso y con menos líneas de expresión y arruguitas. 4 de 11 Ver Todo Da luminosidad Beneficios vitamina C piel Credit: Anna Efetova/ Getty Images La vitamina C mejora la circulación en la piel logrando que los productos se absorban de mejor manera y manteniendo la hidratación correcta. Así, la dermis genera un brillo y resplandor característico de una piel saludable. 5 de 11 Ver Todo Tónico purificante Beneficios vitamina C piel Credit: Alicja Ryszka/ EyeEm Para obtener una piel suave y luminosa, ralla la cáscara de una naranja y échala en una taza de agua caliente. Deja reposar durante 24 horas. Después aplica este tónico todas las noches en tu cara ¡y notarás la diferencia! También puedes verter la mezcla en una bandeja para hielos y, una vez congelada, pasa un hielo por el rostro para cerrar los poros mientas que la naranja ayuda a eliminar espinillas y granitos. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mascarilla anti celulitis Beneficios vitamina C piel Credit: Piotr Marcinski/ EyeEm El pomelo, de la familia de los cítricos, puede ayudarte a combatir la apariencia de la celulitis. Mezcla media taza de jugo con media taza de café molido, tres cucharadas de aceite de coco y tres de azúcar, Aplícatelo en la ducha con movimientos circulares y déjalo actuar por 1 minutos. Un tratamiento tan natural que puedes hacerlo tan a menudo como quieras. 7 de 11 Ver Todo Trata el acné Beneficios vitamina C piel Credit: Westend61 Su labor con el colágeno le da un poder cicatrizante perfecto para acelerar la curación de heridas o cicatrices, así como asl marcas de acné. Además regula la producción de sebo en especial en las zonas problemáticas como la frente y la nariz. 8 de 11 Ver Todo Efecto antiinflamatorio Beneficios vitamina C piel Credit: Heida Benser/ The Image Bank La vitamina C posee un alto poder balsámico y antiinflamatorio. Está comprobado que reduce la inflamación de la piel, por eso su aplicación en pieles afectadas por eccemas o psoriasis muestra excelentes resultados. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hidratación extrema Beneficios vitamina C piel Credit: Tetra Images Esta mascarilla es ideal para quienes tienen un cutis seco. Por las noches, deberás mezclar una cucharada de miel con una cucharada de avena (puede ser en hojuelas o molida), y el jugo de un limón. Aplica sobre tu rostro y deja reposar de 15 a 20 minutos. Retira con agua tibia y verás que tu piel estará suave e hidratada. 10 de 11 Ver Todo ¿De dónde la saco? Beneficios vitamina C piel Credit: Westend61/ Getty Images Además de incluir en tu rutina productos que contengan este compuesto en sus fórmulas -en formato suero, loción, tónico…-, puedes completar tu dieta con alimentos ricos en esta vitamina como brócoli, pimientos, frutas cítricas, repollo, espinacas bayas, papas, tomates y coles de Bruselas. 