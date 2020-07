Esta crema para el trasero es tan efectiva que se vende un frasco cada 28 segundos Esta compuesta con potentes ingredientes para hidratar y tonificar la piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si existe un producto de belleza que no te puede faltar, es la crema de cuerpo. Aparte de que le brindan a la piel la hidratación que necesita, también tienen muchos más beneficios a largo plazo. La piel corporal sufre mucho cuando se expone al sol y también en los meses de invierno cuando tiende a resecarse. Por eso es muy importante escoger una crema que vaya de acuerdo con tus necesidades. Hay que tener muy en cuenta que la piel del cuerpo es igual de importante que la de la cara y necesita mucho cuidado. Ahora bien, si no sabes qué crema debes usar, existe una que le ha funcionado tan bien a los que la han comprado, que se vende un frasco cada 28 segundos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la Brazilian Bum Bum Cream, de Sol de Janeiro, una marca conocida por sus increíbles productos para el cuerpo y esta crema en específico es una de las más populares que tienen y por varias razones Está compuesta con una mezcla de cafeína y guarana, una planta proveniente de Brasil que ayudan a suavizar y tonificar la piel. Además, también contiene açaí que contiene antioxidantes, y aceite de coco, que hidrata profundamente. Lo más importantes es que esos ingredientes trabajan juntos para aumentar la circulación, restaurar la elasticidad e hidratar profundamente. Image zoom Cortesía Ahora bien, esta crema fue creada para usar en el trasero, pero la mayoría de las personas que la compran la usan en todo el cuerpo, y ¿por qué no? Es tan efectiva que la marca asegura que se vende un frasco cada 28 segundos, así es que ha sido un éxito tanto en el trasero como en el resto de la piel corporal. De hecho, es la crema de cuerpo más vendida en Sephora.com. Definitivamente vale la pena probarla. La Brazilian Bum Bum Cream, de Sol de Janeiro cuesta $45 y la puedes encontrar en Sephora.com.

