Los trucos de supervivencia de un maquillador para cuando se te acaban tus básicos Qué hacer cuando se te termina la base, el delineador ¡o incluso el desodorante! Las respuestas te van a sorprender By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ya te hemos contado los beneficios de las recetas caseras más típicas de Latinoamérica para tu piel y tu cabello, pero nunca habíamos escuchado tantos tips con solo el zumo de lima como los que nos ha descubierto el maquillador Sébastien Tardif, que ha trabajado con famosas como Naomi Campbell y Olivia Palermo entre otras. ¡No te imaginas para todo lo que lo usa! Además del zumo de lima, el experto nos ha confesado algunos trucos de supervivencia que puedes hacer si se te acaban algunos de tus básicos de maquillaje. Por ejemplo: ¿Se te ha acabado la base de maquillaje? Tardif asegura que si mezclas tu suero o crema hidratante con corrector de ojeras y listo. Cuanto más suero o hidratante uses el acabado se parecerá más al de una BB Cream. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y si no tienes más delineador recomienda sacar el pincel del rímel y tomar un poco de color de ahí con el pincel del delineador y aplicarlo igualmente. Este truco sí lo he probado en situaciones de emergencia ¡y funciona! "El primer desodorante natural que compré allá por los años 90 se centraba en el perfume de limón y me lo descubrió mi marido, que es mexicano, cuando estábamos de viaje", cuenta sobre cómo empezó a incluir el zumo de lima en sus rutinas beauty. "Tiene todo el sentido, lo he probado y funciona". Tardif también asegura que aplica zumo de lima en su cabello cuando no tiene gel fijador a mano. ¡Habrá que probarlo!

