Descubre una nueva marca de cosmética clean para conseguir ese brillo con el que todas soñamos By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si en tus visitas a la farmacia o a Sephora buscas siempre cosmética más natural, sin parabenos, sulfatos o con los menos ingredientes posibles, tienes que conocer Nuria, una nueva marca de cuidados para la piel clean en la que cada producto está inspirado en una parte del mundo, sus tradiciones e ingredientes locales. En forma de limpiadores, mascarillas, tónicos, sueros y cremas, y siempre con el glow natural como objetivo, la marca propone tres colecciones diferentes para adaptarse a los cambios en tu piel con el cambio de estaciones y el paso del tiempo, una tendencia definitivamente a la alza en materia beauty. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos con Jasmine Figueroa, científica principal de la marca, que visitó nuestras oficinas para darnos todos los detalles de las fórmulas de su marca y sobre cosmética natural. Según explica ella misma, todos los productos de la línea son siempre veganos, no hacen pruebas en animales y tienen en cuenta dónde se han hecho y con qué materiales, entre otras cosas. Además, la marca dona un porcentaje de cada venta a la fundación She´s First, una organización sin ánimo de lucro que se centra en luchar por la igualdad de género a través de la educación. "Cuando las mujeres tienen educación las familias salen adelante, las comunidades se fortalecen y la economía crece. Cuando una niña se gradúa del instituto tiene más posibilidades de tener menos hijos y más sanos, retrasar el matrimonio y ganar un 20 por ciento más por cada año trabajado", explican desde la página web de la marca. "También es una de las maneras de luchar contra el cambio climático", añaden haciendo referencia al proyecto Project Drawdown que propone el activista Paul Hawken. Advertisement

Close Share options

Close View image Descubre una nueva marca de cosmética clean para conseguir ese brillo con el que todas soñamos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.