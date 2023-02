El dermatólogo más famoso de TikTok revela cómo puedes eliminar tus manchas Dr. Muneeb Shah, mejor conocido como DermDoctor, nos revela los ingredientes claves para prevenir y mejorar la hiperpigmentación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como "DermDoctor" en las redes, el doctor Muneeb Shah ha ayudado a brindar opiniones expertas sobre innumerables tendencias en TikTok, desde las más inofensivas hasta las más peligrosas, y sus más de 17 millones de seguidores recurren a él para obtener consejos sobre sus propios problemas de cuidado de la piel. "A la gente le gustó mucho la simplicidad de [mis videos], y las cosas empezaron a despegar. De hecho, fue mi mentor quien me dijo: deberías comenzar a tomar esto en serio y crear más contenido porque puedes llegar a millones de personas con información a la que nunca tendrían acceso'", explicó en una entrevista con People Chica. Y como muchas latinas batallamos contra las manchas, le preguntamos cómo las podemos prevenir. dermdoctor, dr muneeb shah Dr. Muneeb Shah, known on TikTok as @DermDoctor | Credit: Courtesy of Cortina "Soy del sur de Asia, por lo que mi familia y yo también luchamos contra la hiperpigmentación", nos explicó. "Usar un protector solar mineral con color agregado es la mejor protección que puede tener para su piel. Los óxidos de hierro y los protectores solares con color bloquean la luz visible y la mayoría de los protectores solares no bloquean la luz visible además del espectro UV normal." Por supuesto, muchas ya tenemos manchas que queremos eliminar, así que ¿qué nos sugiere para mejorarlas? "En primer lugar, todos tenemos una enzima que provoca la producción de pigmento llamada tirosinasa", nos explica. "Si puedes inhibir esta enzima, te irá muy bien." @@dermdoctor Después de inhibir la producción de la enzima, tus ingredientes necesitan ser lo suficientemente poderosos para también eliminar la hiperpigmentación. "Los ingredientes que realmente resuelven estos problemas antes de que empiecen son ingredientes como el retinol, la niacinamida y la vitamina C y el uso de ácidos exfoliantes que ayudan a eliminar ese pigmento una vez depositado." "Para mí, el primer paso sin receta sería agregar retinol [a tu rutina] porque resuelve muchos problemas de una vez y luego, por supuesto, ver a un dermatólogo o utilizar Cortina, una plataforma virtual de teledermatología", nos sugiere. Por supuesto, después de utilizar estos ingredientes que pueden dejar tu tez sensible, siempre debes de usar un bloqueador solar durante el día.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El dermatólogo más famoso de TikTok revela cómo puedes eliminar tus manchas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.