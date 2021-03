¿Sabías que puedes obtener un increíble glow rasurándote el rostro? Dermaplaning es un tratamiento muy popular en los spa que también puedes hacer en casa. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay muchos productos que podemos usar para mantener la piel hidratada y combatir las arrugas o las manchas. También tenemos a nuestro alcance faciales y otros tratamientos que nos ayudan a mantener el rostro en óptimas condiciones. Ahora bien, ¿sabías que puedes rasurarte la cara para tener el mejor glow de tu vida? Y no estamos hablando de un procedimiento para quitarte los vellos, aunque también se van al hacerlo, sino una forma de exfoliación que ha demostrado ser bastante efectiva a la hora de tener un rostro radiante. Se trata del tratamiento dermaplaning, un método de exfoliación con una cuchilla o bisturí que está ayudando a muchas mujeres a disimular las manchas, deshacerse de la piel muerta y lograr ese glow que tanto anhelan con solo una visita al spa. Pero lo mejor de todo, es que, con la herramienta adecuada, también puedes hacerlo en la comodidad de tu hogar. Pero ¿es seguro? "Dermaplaning es un tratamiento exfoliante bastante seguro y muy efectivo que remueve la piel muerta de la cara y la deja suave y revitalizada", explica el doctor Steve Fallek, cirujano plástico certificado y director médico de BeautyFix MedSpa en Nueva York. "Remueve la capa superior de la piel". Este procedimiento, que se puede hacer en cualquier tipo de piel, también es excelente para mejorar las marcas de acné y disimular las líneas de expresión. "Es seguro hacerlo en casa. La diferencia es que no vas a obtener lo mismos resultados que cuando lo haces con un profesional", dice el doctor. "Una herramienta que se puede usar para hacerte dermaplaning puede ser una rasuradora facial, un exfoliador o un sistema exfoliantes. Puedes usar cualquiera de estas cosas para hacerlo en casa, pero debes tener mucho cuidado de no cortarte. Es mejor hacerlo con un profesional". dermaplaning, exfoliacion facial Image zoom Credit: Cortesía Dermaplane Glow, de Flawless. $19.99. ulta.com dermaplaning, exfoliacion facial Image zoom Credit: Cortesía ONE Exfoliation and Peach Buzz Removal Device, de Dermaflash. $139. ulta.com dermaplaning, exfoliacion facial Image zoom Credit: Cortesía sonicsmooth, de Michael Todd. $99. michaeltoddbeauty.com Pero si te animas a hacerlo en casa, procura limpiar muy bien la piel, lavarte las manos, usar una navaja nueva y no presionar mucho la herramienta para así evitar cortarte. La piel quedará un poco irritada, así es que no te apliques nada que contenga alcohol. ¡Buena suerte!

