¡Adiós vello! Todo lo que debes saber antes de hacerte depilación láser Elimina hasta el vello corporal más molesto permanentemente con este procedimiento innovador. Por Laura Acosta Si bien la depilación láser ha sido popular desde los años noventa, el interés por este tratamiento estético revive cada año al acercarse el verano, y es por una buena razón. Esta es una forma eficaz y segura de deshacerse del vello facial y corporal para poder estar bikini ready en todo momento. Por eso, le pedimos al doctor Daniel Campos que nos contara todo lo que tenemos que saber acerca de la depilación láser y los progresos de esta tecnología en el mundo de la medicina estética. ¿Como funciona la depilación laser? Antes de tu primera cita, ten en cuenta que no todos los láseres son iguales ni todas las pieles responden igual al tratamiento. Hay tres diferentes tipos de láser que se usan para la eliminación de los vellos. Estos son el diodo, alejandrita y Nd: YAG. El láser de diodo es el estándar dorado de todos los láseres que se usan para depilar, ya que tiene gran afinidad por el color oscuro del folículo piloso, lo cual lo elimina de manera más eficiente. Modificando los parámetros del tratamiento dependiendo del tipo de piel puede ser seguro para la gran mayoría. Para aquellos que tienen la piel más oscura, el láser alejandrita es una buena opción para evitar hiperpigmentación post-inflamatoria. Este láser es seguro porque proporciona el calor necesario para desactivar el folículo, pero al proyectarse a través de un cristal de alejandrita, es menos probable que cause pigmentación después del tratamiento. El láser Nd: YAG no genera mucho calor, por lo que es bueno para áreas pequeñas, como el mentón y el labio superior. Sin embargo, este método tarda más en lograr resultados y estos no siempre son permanentes. ¿Cuáles son algunas de las áreas más populares para la depilación láser? El bikini, las axilas y la parte inferior de las piernas son las áreas más populares para las mujeres. Los hombres suelen pedir que se les trate la espalda, el pecho y la zona del cuello para lucir una barba perfecta. ¿Duele? Algunas personas lo encuentran incómodo, pero en su mayor parte es tolerable. Otros comparan la sensación con la electricidad estática, pero varía de persona a persona. Además, la molestia va disminuyendo a medida que los folículos pilosos van dejado de producir vellos. También se puede aplicar crema anestésica unos 20 minutos antes del tratamiento si los pacientes lo requieren. ¿Qué debo hacer antes del tratamiento? Es importante evitar el sol y los bronceadores químicos. Si estás tomando antibióticos, asegúrate de esperar al menos cinco días después de terminar el tratamiento ya que algunos de ellos nos hacen más sensible a la luz que emite el láser. Aunque la mayoría de las personas son candidatas para la depilación láser, las mujeres embarazadas y los que toman Accutane o cualquier medicamento que advierte contra la exposición al sol no deben recibir el tratamiento. También es recomendable afeitarse el día antes del tratamiento para que el láser pueda apuntar a la raíz y no a la punta del vello. ¿Qué se debe tener en cuenta después del tratamiento? Le aconsejamos a los pacientes que traten el área como lo harían con una quemadura solar. Es recomendable evitar los baños y duchas calientes y aplicar algún gel de sábila. Evita la luz solar para que no se produzca la pigmentación postinflamatoria y no es bueno aplicar retinoides o alfahidroxiácidos por tres a cinco días después del tratamiento. Como siempre, use protector solar de al menos 45 SPF en todo momento. ¿Después de cuántas sesiones se pueden ver los resultados? Varía de paciente en paciente, pero la mayoría ve resultados en tan solo dos sesiones. Un curso completo suele durar entre cuatro y ocho sesiones para ver resultados permanentes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es el costo? Para un área pequeña, como el labio superior, las patillas o el mentón, el promedio es de $100 a $200 por sesión y de $150 a $350 para el área del bikini. Un área un poco más grande, como la parte inferior de las piernas, podría costar entre $400 y $600 por sesión, dependiendo de la ciudad en que vivas. Algo que no puedes olvidar... Lo más importante para aquellos que buscan la depilación láser es que deben acudir a un profesional con licencia y la educación para hacerlo. Aunque las leyes sobre quien puede o no realizar este tratamiento varían de estado a estado, la mejor opción siempre es acudir a un dermatólogo, nurse practitioner o physician assistant con suficiente experiencia en el uso de la tecnología láser.

