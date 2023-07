Depilación Láser Brasileña: Mira estos importantes consejos a seguir antes y después de hacerte el tratamiento ¿Es mejor hacerla en verano o invierno? ¿Con qué frecuencia debo exfoliar el área del bikini? ¿Es doloroso? Estas y otras preguntas tienen respuesta en este artículo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laser Hair Removing Credit: Getty Images La depilación láser brasileña es uno de los procedimientos estéticos con más demanda en la actualidad y a lo largo de los años han surgido mitos y preguntas sobre sus ventajas, cómo funciona, cuál es la mejor forma de cuidar la piel antes y después de hacerse este tratamiento. Por eso, conversamos con Lissette Ferreiras, esteticista y CEO de Bleu Spa & Beauty Studio, ubicado en la ciudad de Nueva York. Para Ferreiras el láser es sin lugar a dudas el método más eficaz, seguro y cómodo para deshacerse del vello indeseado ya que además de que ayuda a mejorar la apariencia de la piel, es prácticamente libre de dolor y de posibles infecciones, contrario a la cera. "Requiere muy poco mantenimiento lo único que tiene que hacer es rasurarte, evitar halar el vello o hacerte la cera porque eso lo sacaría del folículo y la forma que el láser funciona es con el vello presente en el folículo", dijo a People en Español. Y continuó: "La ventaja también es que hay personas que sufren de mucho dolor e incomodidad con los vellos encarnados porque se les infecta. Aparte de que la apariencia de la piel mejora muchísimo, la suaviza y la aclara". La especialista aclaró que este procedimiento es seguro de hacerse todo el año [no solo en el invierno] y recomendó completar por lo menos ocho sesiones separadas por cuatro semanas cada una para asegurarse de que el vello no vaya a nacer de nuevo. Lissette Ferreiras Credit: Ricardo abreu Sostuvo que antes y durante el tratamiento es una buena idea exfoliar el área una vez a la mes con producto gentil y evitar el azúcar ya que tiende a ser muy agresiva para esa delicada zona que tiende a envejecer rápido. Además, recomendó usar estas toallas de tricloroacético que ayudan a que la piel se aclare al usarse una vez al día y que se pueden adquirir a través de sus redes sociales: @Bleuspany. TCA Pads Bleu Spa Credit: Leonela Taveras SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los tipos de láser para mover el velo más usados son el de diodo y el 1064 yag y nosotros usamos este último que se caracteriza por una rápida penetración de la luz la cual no pasa por algunos de los nervios y por eso no duele. Es súper seguro, una tecnología súper avanzada y es un equipo de grado médico, es importante que cuando vayan a un lugar averigüen qué equipos están usando, que no sea genérico o una copia porque si no se hace con un profesional se pueden hacer quemaduras de por vida", concluyó Ferreiras.

