Denise Bidot confiesa que usa botox y no es para las arrugas La modelo ha confesado en Instagram las zonas del rostro donde se pone botox y no es para eliminar arrugas Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque a muchas famosas no les gusta confesar los arreglitos estéticos y operaciones que se hacen en la consulta del dermatólogo o cirujano plástico para quitarse años o kilos de encima, otras sin embargo hablan abiertamente del tema y hasta comparten videos de sus tratamientos favoritos. ¡Incluso dentro de la consulta! Es el caso de Denise Bidot, que hace unas semanas confesaba en su cuenta de Instagram unos retoques que se ha hecho recientemente y no para eliminar arrugas. La modelo puertorriqueña que ahora está en el candelero por su relación con el rapero Lil Wayne, ha reconocido que se inyecta botox, el relleno más popular en cosmética, y te va a sorprender para qué lo usa. "Después de meses de cuarentena, mi [problema de ] TMJ (un trastorno conocido como bruxismo en español o rechinar los dientes mientras duermes) se había hecho insoportable", dice en el video. "Esta semana me he puesto botox en el músculo masetero (la mandíbula) y ya noto una enorme diferencia. Hablo de esto muy abiertamente porque a mi me ha ayudado mucho y siempre creo en la importancia de compartir conocimiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video la modelo muestra el sonido que hace su mandíbula al abrir y cerrar y cuenta que lleva teniendo este problema desde que era una niña y no quería que fuera a más. Además de en la mandíbula, Bidot también ha admitido que se ha inyectado Botox sobre el labio superior para conseguir una sonrisa más uniforme. Según la modelo, cuando sonreía o hacía cualquier gesto, un lado de su labio se levantaba más que el otro y con estas inyecciones, como muchos ya sabrán, se consigue "congelar" los músculos donde se inyecta, impidiendo ese movimiento involuntario del músculo. Y tú, ¿probarías estas técnicas?

