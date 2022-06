Denise Bidot presume sus curvas y celulitis con un sexy bikini La modelo plus-size puertorriqueña lució sin filtros un traje de baño de dos piezas y enseñó orgullosa sus imperfecciones en la playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Denise Bidot sigue rompiendo con los estereotipos de belleza y demuestra constantemente que está orgullosa de su cuerpo. Este miércoles la puertorriqueña alborotó las redes sociales al posar mostrando sus celulitis en traje de baño. La modelo plus-size de 36 años compartió un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram y dejó ver parte de su viaje a una de las hermosas playas de la ciudad de Malibú en California con su amiga y colega Madeleine Ours. En los retratos, Bidot no solo muestra su piel de naranja en los muslos, sino también las estrías en su abdomen mientras está tomando el sol acostada en la arena. "Sin retoques aquí", fue el mensaje que la también empresaria usó para acompañar las fotografías en sus historias en la red social donde cuenta con más de medio millón de seguidores. "La persona más hermosa que he visto. Eres una diosa", "Qué bella", "Me encanta que eres auténtica", "Tan hermosa", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Bidot respondió a algunos agradeciendo a sus seguidores por los piropos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la ex del rapero Lil Wayne muestra sus imperfecciones. En noviembre de 2019, publicó una foto en ropa interior presumiendo sus curvas de infarto. Además, en el 2015 fue parte de una inspiradora campaña de traje de baño enfocada en el body positivity para mujeres talla grande. ¡Nos encanta lo desinhibida y valiente que es esta mujer!

