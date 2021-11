La nueva colección de ropa de la modelo Denise Bidot tiene las piezas más cool para esta temporada La modelo puertorriqueña compartió con nosotros todo el proceso que la llevó a finalmente cumplir este gran sueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ser una mujer de talla grande nunca ha impedido que Denise Bidot cumple sus sueños, al contrario, le ha dado alas para volar aún más alto. Gracias a su belleza, talento y fuerza, la puertorriqueña ha logrado posicionarse en un lugar privilegiado, convirtiéndose en una de las modelos plus size más importantes. Ahora Bidot ha conquistado otro sueño, lanzar su propia colección de ropa Denise Bidot x Sonoma Goods for Life, disponible en Kohl's. Las tallas van desde 0X hasta 4X, y los precios oscilan entre $36 y $115. Hablamos con ella para que nos contara todos los detalles de este nuevo proyecto. Denise, cuéntanos de esta nueva aventura.. No puedo estar más emocionada de ver mi primera colección hecha una realidad. Hemos estado trabajando en esta colección por un tiempo y el hecho de que ahora la pueda compartir con todo el mundo, es muy emocionante. Realmente se siente como una aventura y nos tomó mucho tiempo y cuidado para llevarla al lugar que yo quería. Lo mejor es que este es solo el comienzo. ¿Qué tanto te costó lograr este sueño? Esta colección tomó tiempo, paciencia, enfoque y compromiso. Es una gran responsabilidad ver esto desde el comienzo hasta el final. Habiendo dicho eso, estoy orgullosa del resultado final que es la manifestación de todo el trabajo que se puso en este proyecto. ¿En qué te inspiraste para diseñar las piezas? Los tantos años de dificultad y privación, incluso después de haber entrado en la industria, me motivaron a llegar hasta aquí. Todas las lecciones que he tenido han sido invaluables y la colección es una manifestación del hito más importante de mi travesía. Hay tanto de mí en cada una de las piezas y estoy muy orgullosa del producto final. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué es lo más especial de esta colección? Quería hacer algo que fuera diferente a otras colecciones plus-size que he visto. Quería que fuera cómoda, pero también muy fashion. Quería que las piezas fueran [en colores] neutros para que pudieran combinarse con cualquier cosa, pero que al mismo tiempo tuvieran algo que decir. Y claro, también quería que fueran hechas de un buen material, pero no muy caro. Denise Bidot coleccion de ropa Credit: Cortesía Denise Bidot coleccion de ropa Credit: Cortesía Denise Bidot coleccion de ropa Credit: Cortesía ¿Cuáles son tus piezas favoritas? El Teddy Coat es mi pieza favorita para los meses de invierno. Es perfecto para combinar con la falda de lentejuelas de la colección, si vas a reunirte con amigos para un evento de temporada. Amo usar blanco durante las fiestas de fin de año. La falda de lentejuelas es perfecta para cualquier fiesta y es una pieza que llama la atención. [También] soy mucho de estar cómoda y eso es exactamente lo que los pantalones cortos [de la colección] traen a la mesa. Son perfectos para usarlos todo el día en la casa. ¿Cuál es tu consejo para las chicas de talla grande? No importa que talla seas, encuentra la ropa que te haga sentir cómoda y bella. No permitas que nadie te diga que no vales o que eres menos por tu talla, porque no lo eres. Te mereces todo en este mundo.

