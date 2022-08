Mira lo espectacular que luce Demi Moore en bikini a sus 59 años La actriz se encuentra vacacionando en Grecia junto a familiares y amigos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se habla de las actrices más bellas y queridas de Hollywood, uno de los primeros nombres que nos llega a la mente es el de Demi Moore. Además de haber hecho algunas de las películas más memorables, a través de los años, la actriz ha logrado mantenerse en el gusto del público que ha seguido su carrera desde sus inicios y se ha mantenido participando en importantes producciones de cine. A sus 59 años, la actriz no solo sigue tiene varios proyectos en puerta, sino que también sigue manteniendo esa increíble belleza que en su juventud le ganó la admiración de muchos de los actores más codiciados. Es con esa belleza con la que sigue acaparando miradas y robando corazones, en especial ahora que se encuentra de vacaciones en Grecia. La actriz está disfrutando del sol del mar mediterraneo a bordo de un bote y rodeada de amigos y familiares. Es precisamente ahí dónde la captaron con un diminuto bikini que dejaba ver su espectacular figura. Con este diminuto bikini rosado, Moore presumió su plano abdomen y escote de infarto. Lo cierto es que con traje de baño de dos piezas, su larga melena suelta y los lentes de sol, la actriz se ve muy fresca y juvenil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Demi Moore Credit: Splash News/The Grosby Group Demi Moore Credit: Splash News/The Grosby Group Demi Moore Credit: Splash News/The Grosby Group A sus casi 60 años, se nota que Moore tiene una buena rutina de ejercicios y se alimenta muy bien, y estamos seguras de que es la envidia de muchas jovencitas. ¡Qué cuerpazo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mira lo espectacular que luce Demi Moore en bikini a sus 59 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.