¡Qué transformación! Demi Lovato muestra su nuevo look Sorprendió a sus fans en las redes con su nuevo corte de cabello inesperado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para celebrar el año nuevo, muchas buscamos transformar nuestro look y un corte nuevo es de las mejores maneras de lograrlo. Ya hemos visto a muchas celebridades estrenando pelados más cortos, pero la última celebridad en cambiar su look ha elegido un corte más extremo. Para Demi Lovato, un look atrevido no es nada nuevo pero su último cambio nos ha dejado muy sorprendidas. En su cuenta de Instagram, la estrella de 29 años mostró que se cortó el pelo al rape. Junto a un video modelando el estilo, nombró su look como un "fresh start" o nuevo comienzo, así que posiblemente hizo el cambio para regresar a su textura o color de cabello natural. Después de tantas transformaciones de pelo, desde rosa a rubio platino, es posible que Demi esté eliminando cualquier daño y preparándose para sus próximos looks. Demi Lovato, nuevo look Credit: Instagram/Demi Lovato SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de esta transformación? ¿Probarías el look extremo?

