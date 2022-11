¡Wow! Tienes que ver el increíble cambio físico de Demi Lovato La cantante ahora tiene un abdomen plano y una diminuta cintura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Demi Lovato es una de las artistas más reconocidas del mundo y todo gracias a que empezó su carrera desde muy chica. Su talento y carisma la han llevado a ganarse el corazón de millones de fanáticos. Es por eso que todo lo que hace genera mucho interés, sobre todo cuando se trata de su vida personal. No es un secreto que la artista ha pasado por muchos problemas de adicciones por lo que ha tenido que ingresar a rehabilitación en varias ocasiones. Por lo que parece esos problemas quedaron atrás y ahora la cantante está más enfocada que nunca en su carrera y también mucho más saludable. Sabemos que todos esos problemas de adicción, una profunda depresión y un desorden alimenticio, llevaron a la también actriz a subir muchísimo de peso, uno que mantuvo por mucho tiempo. Eso hasta que según ella perdió peso accidentalmente. "Perdí peso accidentalmente", escribió Lovato en su cuenta de Instagram. "Ya no cuento calorías, ya no hago ejercicios en exceso, no me restrinjo y especialmente ya no vivo mi vida de acuerdo a la cultura de la dieta, y hasta perdí peso". Eso la ayudó a enfocarse y a decidir cambiar su cuerpo, no solo para verse y sentirse mejor, sino también por su salud. Su esfuerzo le está dando increíbles frutos,los cuales se pueden apreciar muy bien en una de las fotos que publicó recientemente. En la imagen, la cantante aparece con pantalón deportivo de tiro bajo y un crop top, por lo que se puede apreciar muy bien su tonificado abdomen y su ahora diminuta cintura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La verdad es que quedamos boquiabiertas al ver esta imagen de Lovato en la que luce tan bien, en especial porque parece estar muy enfocada en su salud y su bienestar. ¡Bravo Demi! Demi Lovato Credit: Instagram/Demi Lovato Demi Lovato The Walking Dead Live: The Finale Event - Arrivals Credit: Unique Nicole/FilmMagic Demi Lovato 2020 E! People's Choice Awards - Red Carpet Credit: Rich Polk/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images

