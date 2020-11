Close

Demi Lovato reaparece más fabulosa que nunca tras su ruptura (y se cambia cinco veces de ropa en una gala) La cantante de ascendencia mexicana bromeó durante los premios sobre su ruptura amorosa y presumió su silueta en cinco brillantes atuendos. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Demi Lovato fue la encargada de conducir la gala de los People's Choice Awards, la noche del domingo en Santa Mónica, California. una tarea, que la cantante de ascendencia mexicana desempeñó con humor y con mucho brillo. No solo habló de su compromiso y ruptura con el actor Max Ehrich en sus monólogos, sino que lució ¡CINCO! conjuntos diferentes, cada uno más brillante que el anterior. Sobre la alfombra roja y causando un gran impacto a su llegada, eligió un enterizo de lentejuelas rojas firmado por Naeem Khan. Con manga larga y pantalón palazzo, combinó el traje con aretes de diamantes y la melena castaña suelta con suaves ondas. Image zoom Credit: Rich Polk/ E! Entertainment Estrellas, brillos, escote profundo, aberturas... no faltaba de nada en este modelo de Elie Saab en tonos rosados que la cantante escogió para comenzar el show. Además de cambiar de traje, también pasó de castaña a rubia como por arte de magia, con el mismo estilo de peinado. Image zoom Credit: Christopher Polk/ E! Entertainment En su discurso, Lovato comentó algunas de las cosas que hizo durante el confinamiento. "No me malinterpreten. Empezó muy bien [...] pero después apareció la COVID y todo cerró. Entonces hice lo que todos hicieron: me aislé y me comprometí", dijo entre risas. "Probé la pintura, la fotografía, meditación... Vi las siete temporadas de Pretty Little Liars, me descomprometí y me fui a buscar alienígenas al desierto. Básicamente lo mismo que todos los demás", bromeó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después se cambio a un estilo muy sensentero con este llamativo minivestido con rayas asimétricas de brillantes colores y mangas acampanadas de Halpern. Image zoom La vimos muy seductora en su cuarto cambio de vestuario, como una auténtica dama de Hollywood. La intérprete apostó por un ceñido vestido envolvente de lúrex con detalles drapeados en la cintura y caída a un lado de la cadera de Alexandre Vauthier. Todo en un color violeta metalizado a juego con las sandalias de tira y un conjunto de gargantilla y anillo de lo más glamoroso. Image zoom Credit: Christopher Polk/ E! Entertainment Y cuando pensábamos que no podía sorprendernos más, para cerrar la gala optó por un impresionante vestido negro de estilo bohemio glamoroso con mangas abullonadas, escote, abertura en la falda y lentejuelas muy brillantes de la marca Greta Constantine, que conjuntó con sandalias negras y una original gargantilla. Image zoom Credit: Christopher Polk/ E! Entertainment ¿Qué look de Lovato les gustó más?

