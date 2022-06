Encontramos los delineadores perfectos para crear este fabuloso look de Clarissa Molina El delineado gráfico está muy de moda y tú también te lo puedes hacer con estos delineadores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de maquillaje se trata, son muchos los productos que las chicas necesitan para lucir una piel radiante y libre de imperfecciones. Gracias a las redes sociales, el maquillaje se ha vuelto más popular que nunca. De hecho, ahora existen muchos más productos y marcas que hace una década. Lo que sí tenemos que admitir es que por más productos de belleza que existan, siempre hay unos cuantos básicos que nunca pueden faltar. Por supuesto que entre las cosas que todas necesitan está una buena base, polvos sueltos, mascara, rubor e iluminador. ¿Otra cosa que no debe faltar en el bolso de maquillaje? Un buen delineador y no solo negro, sino en colores como el azul turquesa, el amarillo y el fucsia, entre otros. Y es que desde el año pasado los delineados gráficos han sido los protagonistas del maquillaje, y son muchas las famosas que los han llevado. Esta es una tendencia que sigue muy fuerte este verano y la verdad a nosotras nos encanta. Delineado grafico, clarissa molina Credit: Instagram/Gerald Santiago Delineado grafico, daniela Alvarez Credit: Instagram/Gerald Santiago Delineado grafico Credit: Instagram/Gerald Santiago Los delineados gráficos le dan un aire más cool y chic a cualquier look, especialmente cuando lo llevas en tonalidades fuertes y cuando los combinas. Clarissa Molina es amante de esta tendencia y la ha llevado en varias ocasiones. De hecho, acaba de publicar una foto elogiando el maquillaje que recientemente le hizo su maquillista de cabecera Gerald Santiago, quien le hizo un delineado gráfico muy cool. delineador liquido Credit: Cortesía Megaliner Liquid Eyeliner, de Wet n Wild. $4.29. ulta.com Delineador liquido Credit: Cortesía Dual-Ended Liquid Eyeliner Two Colors, de Stila. $30. stilacosmetics.com Delineador liquido Credit: Cortesía Intense Liquid Waterproof Eyeliner, de Sephora Collection. $12. sephora.com Delineador liquido Credit: Cortesía Epic Wear Metallic Liquid Liner, de NYX. $10. nyxcosmetics.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, sabemos que no es tan fácil lograr este delineado, así es que lo que te recomendamos es que veas algunos tutoriales y luego practiques unas cuantas veces. También vas a necesitar un buen delineador líquido o, mejor dicho, varios para que juegues y experimentes a tu antojo. Échale un vistazo a las marcas que tienen algunos de los mejores delineadores en colores que no vas a poder resistir. Nosotras ya los compramos todos. ¡Están bellísimos!

