Los delineadores en colores vibrantes que necesitas esta primavera Encontramos increíbles opciones que seguramente te van a encantar. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mi opinión uno de los productos más difíciles de elegir es el delineador líquido. Y es que no solo debes asegurarte de que no solo tenga mucho pigmento para que quede bien desde la primera aplicada, y sea fácil de manejar, sino también que sea de larga duración y que al final del día no te deje el área de los ojos como un mapache. Si bien hay muchísimas opciones de delineadores, no todos cumplen lo que prometen, en especial, si se trata de delineadores en colores llamativos. Por suerte, existen ya muchas marcas que han incorporado delineadores de varios colores a sus respectivas colecciones. Eso sí, no todo son buenos o prácticos, y terminan arruinando nuestro maquillaje. Marcas como NYX, ofrecen excelentes delineadores y a precios increíbles. Eso sí, también hay otras marcas, aunque sean un poco más costosas, que también tienen colores superfabulosos y que sí funcionan. El hecho es que los delineadores en colores llamativos y vibrantes le dan un toque diferente a tu maquillaje, especialmente en la primavera que ya está a la vuelta de la esquina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Delineador liquido Credit: Cortesía Bff Liquid Liner, de ColourPop. $8. colourpop.com Delineador liquido Credit: Cortesía So Vivid Magnetic Eyeliner Pen, de Glamnetic. $43. ulta.com delineador liquido Credit: Cortesía Diorshow on Stage Liner, de Dior. $31. bloomingdales.com Delineador liquido Credit: Cortesía So Fierce! Chrome Ink Liquid Eyeliner, de Revlon. $11. ulta.com Delineador liquido Credit: Cortesía Epic Wear Metallic Liquid Liner, de NYX. $10. nyxcosmetics.com delineador liquido Credit: Cortesía Bff Liquid Liner, de Colourpop. $8. colourpop.com Échale un vistazo a las opciones que encontramos y elige tus colores favoritos porque los vas a necesitar para lucir cool y moderna en tus próximas salidas.

