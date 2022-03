¿Qué es la Metaverse Fashion Week? ¿Asistirías en primera fila? Este miércoles 24 de Marzo se inicia la semana de la moda en Decentraland y será un evento virtual de cuatro días. Te explicamos de qué se trata para que participes como toda una fashionista del futuro en MVFW2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de 55 marcas, incluidas Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Estée Lauder y Selfridges, participan en el evento virtual de cuatro días en Decentraland. ¡Cualquiera puede ser diseñador y sentarse en primera fila! Ya no es suficiente tener semanas de la moda casi continuamente en todo el mundo físico. Ahora también habrá una semana de la moda en el mundo virtual, después de las de la vida real de Paris, Milán, Berlín y Londres. La Metaverse Fashion Week, debuta en Decentraland, uno de los mundos virtuales 3D de Internet. Inaugurado en febrero de 2020, Decentraland es supervisado por la fundación sin fines de lucro Decentraland Foundation, utiliza el "maná" como moneda criptográfica, permite que sus 562 000 usuarios activos mensuales compren terrenos virtuales, visiten parques de diversiones virtuales y más. Su mercado ha acumulado casi 20 millones de dólares en ventas hasta la fecha. D&G MVFW2022 Propuest de D&G para Metaverse | Credit: Cortesia Metaverse Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Estée Lauder, Etro, Gary McQueen, Yahoo, Acura y docenas de otras marcas, más de 50 en total, participarán en este evento de Metaverse Fashion Week de cuatro días, 24 horas al día, 7 días a la semana, que contará con una tienda Selfridges virtual que se inaugura el mismo miércoles, así como pasarelas virtuales, tiendas emergentes, obsequios, prendas de diseñador y productos físicos vinculados a tokens NFT (o No Fungibles); paneles y exposiciones, actuaciones musicales y fiestas de jueves a domingo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento es una creación del director creativo de la Fundación Decentraland, Sam Hamilton, y la directora de Metaverse Fashion Week, Giovanna Casimiro, que tiene experiencia en arte digital, diseño de patrones y dispositivos móviles. Etro MVFW2022 Propuesta de ETRO para MVFW2022 | Credit: Cortesia Metaverse Los dos trabajaron con cerca de 60 desarrolladores, así como con los propios equipos de las marcas, en el proyecto. Y aunque habrá similitudes con las semanas de la moda de la vida real (los asistentes se disfrazarán o sus avatares lo harán), también habrá diferencias notables: cualquiera puede ser diseñador y sentarse en la primera fila. Booth Moore el Editor Ejecutivo de la revista WWD en Los Ángeles conversó con ambos creadores sobre la inspiración para el evento, lo que los asistentes pueden esperar y lo que podrían ver en la pasarela. En su plática recopiló datos claves sobre cómo se puede acceder a Decentraland. Esto se logra a través del navegador, de manera gratuita y no son necesarios los boletos, solo requieres unan computadora y conexión a Internet. Durante esta Fashion Week se darán pasarelas y desfiles virtuales con avatares llevando las propuestas de moda, también habrá afterparties y pop-up shops pero si te antojas de comprar alguna pieza de diseño digital necesitarás una crypto billetera Ethereum para comprar los ya mencionados tokens no fungibles o NFTs. auroboros digital Propuesta Digital de la casa virtual Auroboros | Credit: Cortesia Auroboros Estos NFTs se convierten en trajes que se pueden lucir en el avatar del usuario y algunos de ciertas marcas se pueden convertir en prendas físicas. Además de las casas de moda tradicionales citadas habrá otras digitales como Auroboros que cerrará con un gran desfile todo el evento. Otra virtual muy conocida The Fabricant mostrará diversos diseños e incluso invitará a los usuarios a enviar propuestas y crear su propia ropa seleccionado materiales únicos desde su sitio web. The Fabricant designs Diseño virtual de The Fabricant | Credit: Cortesía The Fabricant Todo esto suena futurísticamente maravilloso con la posibilidad de tener pasarelas en el mundo real y el virtual, pero si esta nueva modalidad de Fashion Week se convierte en un éxito rotundo, ¿se acabarán eventualmente las semanas de la moda física para ahorrar recursos y desplazamientos alrededor del mundo?. Esa es la pregunta tecnodigital del momento.

