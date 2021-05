Conoce a Deborah Ruiz, la cubanoamericana que participará en el primer evento interactivo de People y COVERGIRL La influencer de 22 años cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram y tiene su propia línea de maquillaje. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que hay muchísimas chicas que aman el maquillaje y comparten sus consejos con sus seguidores en las redes sociales, en el ámbito latino, no son tantas las que se llegan a consagrar como verdaderas influencers de belleza, y sobretodo que llegan a trabajar con prestigiosas marcas. Entre ese selecto grupo de talentosas chicas latinas que se están haciendo un nombre en el mundo de las redes, se encuentra Deborah Ruiz, una joven cubanoamericana que cada día encanta a sus seguidores con interesantes y divertidos tutoriales de maquillaje. A sus cortos 22 años, Ruiz ya goza de casi medio millón de seguidores en Instagram y más de 100 mil en TikTok. Además, también tiene su propia línea de maquillaje, una que incluye la paleta de sombras Miami Girl y algunos labiales, entre otros productos. Es tanto el alcance de la joven influencer de belleza que hoy miércoles 19 de mayo, empezando a las 12 p.m., hora del Este, está participando en un importante evento realizado por la revista People, COVERGIRL y SallyHansen. Este es el primer evento interactivo que realiza la revista. Junto a ella estarán la actriz Lili Reinhart y la exeditora de moda Kahlana Barfield Brown. Además de tutoriales, consejos y divertidas conversaciones, durante el evento que será transmitido por el canal de Youtube de la revista, los usuarios tendrán la oportunidad de comprar todos los productos que usen los invitados y con increíbles descuentos. Hablamos con Ruiz para que nos contara un poco más acerca de su carrera, su línea de belleza, y también de este increíble evento. Deborah cuéntanos un poco acerca de tus inicios en el mundo de las redes y la belleza Hace tres años sentí la inspiración de comenzar mi página de Instagram como una manera de expresar esta pasión que siento por el maquillaje. Desde muy joven, siempre he tenido afición por el maquillaje y nunca soñé que esta devoción se iba a convertir en algo tan grande. Mi meta siempre fue educar a cualquiera que tuviera la misma afición por el maquillaje que yo. ¿Tomaste cursos de maquillaje o aprendiste con tu mamá? Nunca he tomado cursos de maquillaje. Desde pequeña siempre éramos mi hermana y yo jugando con maquillaje y nos poníamos a ver videos de YouTube para cultivarnos y divertirnos. Todo lo que he aprendido hasta este momento, ha sido de manera autodidacta, con mucha dedicación y paciencia. ¿En qué te inspiras para hacer tus videos de maquillaje? A mí me encanta todo el proceso de crear contenido, la idea, editar los videos, buscar las canciones adecuadas que combinen con el tema del look. Me fascina tener la habilidad de crear algo que me pudo haber tomado de 2 o hasta 6 horas, y convertirlo en un video de 30-60 segundos. Es algo sencillamente mágico. También tienes tu propia línea de maquillaje, cuéntanos cuándo lanzaste la primera colección y en qué te inspiras para elegir los colores y los empaques. De todos los éxitos que he tenido en estos primeros 3 años de mi carrera como influencer de belleza, Deborah Cosmetics, es de lo cual me siento más orgullosa. Me hace feliz porque es una creación completamente personal. La primera colección que lancé fue inspirada en el lugar donde nací y me crie, la ciudad de Miami. He vivido aquí toda mi vida y pensé que la mejor manera de manifestarme era usar todos los vibrantes colores que emanan de la cultura de Miami para crear mi primera paleta. Los matices están representados por nombres bilingües que expresan las memorias o anécdotas que he vivido en mi ciudad. Barbara ruiz, influencer, maquillaje Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tan difícil ha sido ser una empresaria joven, Latina y también influencer? Nada en esta industria es fácil. Todo se aprende con la experiencia y la perseverancia. Tener mi propia empresa y al mismo tiempo trabajar como una influencer me ha enseñado a administrar mi tiempo de manera efectiva. Pero, no lo cambiaría por nada del mundo porque adoro mi trabajo. ¿De qué se trata este interesante evento en el que vas a participar con People, COVERGIRL y otras influencers y editoras? Este evento es una colaboración con People Magazine en Instagram Live promoviendo las compras digitales en la página de COVERGIRL. Con la ayuda de las otras dos invitadas, la actriz Lili Reinhart, de la serie Riverdale, y Kahlana Barfield Brown, vamos a crear una experiencia extraordinaria para todos los que están interesados en el maquillaje. Podrán comunicarse con nosotros en vivo y tener la posibilidad de comprar directamente en el mismo live. ¿Cuál será tu rol durante el evento? A las 3 p.m. pueden estar conmigo en vivo. Ahí voy a crear un maquillaje natural con los productos icónicos de la historia de COVERGIRL. ¿Qué consejo le darías a las chicas que como tú sueñan con hacer una carrera en redes o tener su propia línea de belleza? Un consejo muy importante es que en esta carrera hay muchas rutas de éxito. No es una profesión tradicional, pero si tienes la pasión y determinación puedes lograr todos tus sueños. Nunca te des por vencida.

