Deborah Lippmann, manicurista de las estrellas, nos adelanta las tendencias que veremos en los Oscar Ha trabajado con Salma Hayek o Lupita Nyong'o y desde hace años tiene su propia línea de productos. Deborah Lippmann nos da las claves para lucir la manicura perfecta esta temporada. Por Pilar Sopeséns Aunque la temporada de premios de este año ha sido de lo más atípica debido a la pandemia, sin el glamour habitual de la alfombra roja, este domingo damos el salto a las ligas superiores porque llegan ¡los Oscar! Después de ser aplazados dos meses para intentar esquivar la covid-19, y aunque aún existen restricciones, la premiación más esperada se celebra por fin. Al contrario que en otras premiaciones, desde los Emmy hasta los Golden Globes o los BAFTAs, la gala de los Oscars será más presencial que virtual y no habrá llamadas por Zoom. ¿Lo mejor? ¡Volveremos a ver a las estrellas desfilar por la alfombra! Curiosamente, este domingo se celebra también el Día Nacional de la Manicura-Pedicura [mani-pedi], así que además de estar atentas a los vestidos, maquillajes y accesorios que lucirán las celebridades, prestaremos especial atención a sus uñas. Esta parte del look de belleza de las actrices cobró importancia hace años -recordemos la presencia de las mani-cams-, pero como hemos visto en algunos premios recientes como los Grammy, han alcanzado el estatus de obras de arte. Hablamos con Deborah Lippmann, manicurista de estrellas como Salma Hayek, Penélope Cruz, Laura Dern, Reese Witherspoon o Lupita Nyong'o, para saber qué tendencias de uñas veremos el próximo domingo y cómo cuidar nuestras manos esta primavera. Deborah Lippmann manicurista estrellas Credit: Cortesía Deborah Lippmann En algunos premios recientes hemos podido ver uñas llamativas, exageradas… ¿qué podemos esperar en los Oscar?

Planear un look para una gala de premios es un esfuerzo de colaboración entre el estilista, los equipos de pelo y maquillaje y, por supuesto, la celebridad, para asegurarse de que todo funciona en conjunto y se crea un momento en la alfombra. No nos decidimos por un color hasta el día del show cuando vemos el vestido, se elige la joyería y colaboramos como un equipo glam en lo que va a ser el centro de atención [del look]. Los rojos y los tonos nude, definitivamente pasan la prueba del tiempo en cualquier alfombra y creo que eso va a ocurrir este año. ¿Cuáles son sus tendencias favoritas para esta primavera?

Una de mis tendencias favoritas que he estado viendo en todas partes es la de usar un esmalte de un color diferente en cada uña. Es tan único a la vez que fácil de crear y divertido de llevar. Usar colores vivos y brillo es otra manera de añadir dimensión a este look. ¿Cómo diría que la pandemia ha cambiado nuestra forma de cuidar las uñas?

Para ser honesta, creo que la pandemia ha cambiado la manera en la que pensamos sobre un montón de cosas, especialmente, sobre hacernos las uñas en un salón. También creo que hacernos la manicura en casa nos ha hecho más conscientes sobre lo que estamos usando en las uñas, en términos de opciones de esmaltes más saludables. Diría que con esta situación ¿nos seguimos preocupando de cuidar nuestras manos y uñas o nos importa menos cómo lucen?

No creo que nadie haya perdido la costumbre de cuidar sus manos y uñas. Y ahora más que nunca, durante el Covid, con el abuso del desinfectante de manos y el lavado [constante] que ha dejado las manos y uñas de todos más secas y ásperas que antes. Creo que cuidar las manos y uñas es más importante que nunca. Con todas las opciones que hay en el mercado – esmalte tipo gel, uñas postizas, fórmulas veganas, nuevos diseños de brochas…-, ¿diría que es más fácil que nunca conseguir el look de uñas perfecto en casa?

Sí, estoy de acuerdo. Con tantas opciones disponibles para el consumidor, la gente puede elegir lo que es mejor para su presupuesto y su estilo. ¿Qué productos y herramientas necesitamos para obtener un look de uñas fabuloso en casa, y cuáles son los pasos para conseguirlo?

-Limpia y prepara la uña con un quiatesmaltes. Siempre empieza con las uñas limpias eliminando cualquier residuo de esmalte.

-Lima las uñas con la forma deseada para evitar que se rompan. Exfólialas y suavízalas con un buffer.

-Mantén las cutículas sanas con un aceite para cutículas. Esto ayuda a que podamos empujarlas suavemente hacia atrás (nunca cortarlas) y eliminar los padrastros.

-Alarga la vida de tus manicuras usando una capa de base preparadora, que también protegerá tus uñas. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que le da a sus clientas?

Que intenten hacerse una manicura completa a la semana y apliquen crema de manos cada vez que lavan sus manos. Con todos estos consejos, ¿qué mejor plan para el domingo que hacernos una manicura en casa mientras disfrutamos de la gala de los Oscar?

