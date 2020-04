¿Deberías estar haciendo esto para protegerte de La Luz azul? Todo lo que tienes que saber sobre el efecto de La luz azul en tus ojos y cómo protegerte By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que pasamos más tiempo que nunca frente a una pantalla, ya sea la del ordenador del trabajo, el celular o el iPad, los expertos empiezan a hablar de los efectos de la luz azul, así se conoce el tipo de luz que emiten estas pantallas, sobre la piel y también en los ojos. Según explica Andy Bilinsky, los rayos de La Luz azul que emiten las pantallas pueden ser muy dañinos para los ojos ya que pueden causar fatiga y exceso de tensión en ese área. "También pueden causar dolores de cabeza y desajustar tu reloj biológico haciendo que nos cueste más dormir por las noches", cuenta el CEO y fundador de Lensabl, una marca de gafas específicamente diseñadas para proteger de este tipo de luz. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Has oído hablar de ese tipo de gafas? Según Bilinsky, para notar los beneficios de estas lentes hay que llevarlas puestas siempre que vayas a estar frente a una pantalla. Por ejemplo durante las horas de trabajo o cuando ves la televisión. También debes tener en cuenta que puedes usarlas aunque no lleves gafas con graduación normalmente. "[Varios] estudios señalan que llevar gafas con filtros de luz azul durante 3 o 4 horas antes de dormir puede ayudar a descansar más y mejor", dice. Para cuidar las gafas con lentes de protección contra La Luz azul es importante tener en cuenta que no todos los tejidos ni limpiadores sirven y pueden incluso dañar las gafas. No utilices un limpiador tipo windex que contiene químicos que pueden eliminar la capa protectora de las lentes ni trapos o camisetas para limpiarlas, debes usar un paño de microfibras para no rayar la superficie. Advertisement

