Esta es la manera en que puedes recibir dinero cuándo compras en Sephora También podrás seguir cambiando tus puntos por muestras de productos Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que desde que Sephora abrió sus puertas se ha convertido en un peligro para las chicas amantes del maquillaje. Lo malo es que los precios de la mayoría de las cosas que ofrecen no son tan asequibles. Aun así, cuando visitamos cualquiera de los establecimientos no podemos resistirnos a comprar nuestros productos favoritos, e incluso una que otra cosita que ni siquiera necesitamos. Sí, tenemos que admitir que todas somos culpables de esto. Por eso su tarjeta VIB, que te ayuda a acumular puntos cada vez que compras, es una las mejores aliadas de las clientas de la tienda y mucho más ahora que las reglas han cambiado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que de ahora en adelante con los puntos que acumules no podrás recibir regalos de algunas de las marcas que ofrece la tienda, sino que también podrás recibir dinero. Sí, así como lo lees. ¡Qué maravilla! No es que necesariamente te darán dinero, sino que en los puntos los puedes cambiar por dinero que puedes usar en la compra que estés haciendo. Por ejemplo, si tienes 500 puntos, recibes un descuento de $10. Si tienes más de 500 puntos, tendrás que usarlo en otra compra porque por ahora solo puedes usar 500 puntos en cada compra. Lo mejor de todo es que no hay excepciones, así es que puedes usar tu descuento en cualquiera de las marcas que ofrece la tienda y en cualquier momento. Además de esto, programa seguirá teniendo eventos especiales en los que le ofrecen a sus clientes descuentos de hasta un $25%, dependiendo del nivel que tengas en el Loyalty Program, al igual que regalos que puedes intercambiar por los puntos. Así es que ya sabes, si eres amante del maquillaje y fiel clienta de Sephora, tienes que ser parte de este programa y es muy fácil hacerlo. Solo tienes que crear una cuenta con ellos, en la que provees tus datos y cada vez que vayas a comprar algo solo tienes que dar tu email y automáticamente se empezarán a acumular los punto.

