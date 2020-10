MAC Cosmetics ahora ofrece envíos con Postmates y tus productos te pueden llegar en dos horas Los podrían llegar tan pronto como en dos horas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el servicio de entrega de comida Postmates existe muchísimo antes de que llegara la pandemia, pero tenemos que admitir que fue durante esos duros meses de cuarentena cuando muchos estadounidenses aprovecharon al máximo este servicio que te permite comer la comida de tu restaurante favorito, pero en la comodidad de tu hogar. Y como si eso fuera poco, ahora este conveniente servicio también te llevará el maquillaje “calientito” a tu casa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El mundo se ha ido acostumbrando a una nueva norma y son muchas las posibilidades que se han abierto ahora que debemos mantener una distancia saludable, algo que hace un poco complicado estar yendo a la tienda. Por eso a MAC Cosmetics se le ocurrió la brillante idea de enviar sus productos de la misma manera en que los restaurantes envían su comida, usando el servicio de Postmates. ¡Qué éxito! “Estamos extremadamente emocionados de lanzar el primer servicio de envío el mismo día de MAC”, dijo en un comunicado Pamela Cholankeril, vicepresidente de estrategia digital de la compañía. “Este valioso servicio cumple con el interés de los clientes de tener más conveniencia, elección y alto contacto en todos los canales de MAC”. Para usar este servicio solo tienes que poner en tu canasta los productos que quieras y cuando estés lista para hacer la orden, eliges que te la envíen vía Postmates y todo lo haces sin tener que salir de Maccosmetics.com. Por este servicio pagas $8 y tu orden llega a la puerta de tu casa en menos de lo que canta un gallo, o mejor dicho tan pronto como dos horas después. Eso sí, debes tener una tienda de MAC a unas 10 millas de distancia para que puedas usar este servicio. Así es que ya sabes, si tienes una cita importante y de repente se te acaba tu labial favorito, un highlighter o el lápiz de cejas, ya no tienes que enloquecer. MAC Cosmetics al rescate.

