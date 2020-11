Close

¡Menuda artista! Dayanara Torres se hizo el maquillaje y el peinado para nuestra portada En un especial People VIP en el que conversamos con la modelo, actriz y activista sobre nuestra portada de noviembre, la puertorriqueña nos confesó los trucos de belleza que ha aprendido de los expertos en estos años. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dayanara Torres es la protagonista de nuestra portada de noviembre, donde aparece muy sonriente en su casa de Los Ángeles. Desde esa cocina, la exMiss Universo ha redescubierto una pasión que le ha hecho ganar nuevos y diferentes seguidores: los fanáticos de sus recetas. Pero lo más curioso de la portada y el reportaje interior como verás en este vídeo, no son los platillos que prepara la modelo, ni la decoración de la casa, ni siquiera los vegetales que planta en su huerto y cuida con ayuda de sus hijos. Lo más sorprendente es que el maquillaje y peinado que luce en todas las instantáneas, ¡se lo hizo ella misma! "He aprendido mucho todos estos años", compartió Torres durante una entrevista en nuestro show People VIP, conversando con nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha, el diseñador Miguel Ángel Masjuán y la maquillista Claudia Betancur, quien se encarga del maquillaje de la modelo en el show de Univisión. "Y a Claudia [Betancur] siempre le estoy preguntando ¿cómo se hace para que los labios se vean más grandes?" confiesa entre risas. Image zoom Credit: Siul Martínez; Estilista: Irma Martínez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque reconoce no ser una experta, su trayectoria como modelo en certámenes de belleza le ha hecho conocer algún que otro truco. Por ejemplo, usar un delineador blanco en los ojos para hacerlos ver más grandes. Algo que hizo en el certamen de Miss Universo 1993. "El año de Miss Puerto Rico me enseñaron cómo maquillarme, hacerme el pelo. Me daba miedo [confiar] en una persona que conoces esa noche que igual te hace bien o no te hace bien. Para un momento tan importante practiqué mucho y me peinaba y maquillaba sola", cuenta Torres, quien ese mismo año se alzó con el título de Miss Universo. Image zoom Credit: Instagram Claudia Betancur Aquí viene el consejo de la profesional: "Hay que usar el delineador blanco solo en la línea del agua", apunta Betancur. "Cuidado con pintarse las pestañas de blanco que es un error que muchas mujeres cometen". Si han probado este truco quizá se han dado cuenta de que es ideal para las fotografías pero al natural tiene un efecto un poco falso. ¡No hay que preocuparse! La solución es usar uno en color beige. "Que haga como parte de la piel", añade la maquillista. Tenemos que decir, que además de su experiencia en el modelaje, Dayanara parte con una gran ventaja y es su hermoso rostro. "Ella tiene sus propios colores, una paleta muy especial", axplica Betancur quien trabajó con la también jueza de la competencia creando un maquillaje diferente en cada programa. "Cuando le cargas los ojos, la boca debe ir más clara. El full make up con contorno, eyeliner, sombras… la clave es fundir el maquillaje en la piel. Nada de que se vean las líneas. Debe verse como de dentro afuera". Image zoom Credit: Instagram Dayanara Torres La también actriz, quien reconoce que extraña mucho bailar, también nos confesó el poder del maquillaje y la moda en su vida y en especial, en su etapa como concursante en Mira quien baila. "Todo el conjunto me hacía sentir poderosa: el pelo, el maquillaje, la ropa... estaba temblando en la cuenta atrás, se encendían las luces y... no lo puedo describir. El conjunto te llena de luz". Image zoom Por temor a la situación actual de la Covid-19, Dayanara quiso evitar que entrase mucha gente en su casa. Recordemos que recién se recuperó de un cáncer de piel. Así que pidió ayuda a su gran amiga, Joyce Giraud, también reina de belleza. "Sin ella yo me hubiese vuelto loca porque yo pensaba que lo podía hacerlo todo yo, ¡pero yo sola un photoshoot completo! Hay que estar pendiente de cada detalle, si todo estaba en su sitio... Le agradezco su ayuda de corazón". Para ver las fotos, entrevista y recetas exclusivas, busca la nueva edición de People en Español ya a la venta.

