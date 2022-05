"Siempre pensé que no tenían reparo" ¡Mira aquí cómo Dayanara Torres recupera sus cejas! La exmiss universo hace todo lo necesario para volver a enmarcar su rostro con este rasgo que destaca aún más su impactante mirada Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En Miami, la ciudad del sol Dayanara Torres se propuso la misión de regalarse un día de belleza en familia junto a su madre Lela y su hermana Jeanette Torres. El plan no era solo compartir especiales momentos juntas sino recuperar sus cejas en el centro de belleza de la experta Karen Paba quien la trata desde hace ya cinco años. "Siempre pensé que mis cejas tatuadas a los 18 años no tenían reparo", comentó la deslumbrante boricua en el video en el que muestra detalles del procedimiento que le permite dar a su rostro unas cejas pobladas y de arco perfecto. Se trata de la técnica de microblading, creada hace una década en Sao Paolo por la esteticista Lucía Rodríguez, que se ha vuelto muy popular y cotizada en el mundo entero por los magníficos resultados para definir las cejas de manera muy natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para quien no conoce esta técnica permítanme explicar", dice Torres en sus redes. "Las cejas acabadas de hacer como aquí, van a verse mucho más oscuras de como van a quedar en una semana cuando sanen". Dayanara Spa Day treatment Credit: Instagram Dayanara Torres "A mi me encantan y Karen me las lleva haciendo y retocando cada año desde el 2018", explica también sobre este procedimiento de tatuaje semi permanente que requiere la aplicación de un anestésico tópico en la zona de las cejas para que la fina cuchilla que realiza el diseño individual de los vellos y la aplicación del pigmento de color no cause ninguna molestia. "Gracias por hacer tu magia y hacerlas lucir tan bellas", escribió la exmiss universo muy contenta enseñando su resultado maravilloso. "So, que no panda el cúnico", remata con humor Dayanara Torres. "Respiren…1…2…3 antes de ✍🏻" Dayanara Rostro Credit: Cortesia Dayanara Torres Instagram ¡El día de spa valió toda la pena pues nuestra querida reina luce más bella que nunca!

