El look del día - mayo 9, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Fernanda Castillo, Itatí Cantoral y Dayanara Torrres son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Fernanda Castillo Look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Muy sensual, la mexicana presumió pierna con estas altísimas botas de cuero acordonadas que le llegaban al muslo y un vestido asimétrico fluido. Llamativos aretes verdes y cartera Gucci con estoperoles completaron su look para el estreno de Isla Brava, serie en la que comparte créditos con su pareja Erik Hayser, en Ciudad de México. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mayrín Villanueva Look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images En la presentación de la serie Isla brava, la actriz posó con este vestido negro de largura midi entallado en la cintura, que combinó con sandalias de tiras. 2 de 8 Ver Todo Romina Poza Look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La joven actriz, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, también dijo presente en el estreno de Isla Brava, donde la vimos con esta minifalda fruncida verde pistacho, un top con transparencias y un bolso plateado acolchado, de Minena. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres Look del dia Credit: Instagram La exreina de belleza visitó el plató de El gordo y la flaca con este conjunto de top blanco estilo bustier y falda negra lápiz de Gustavo Arango y zapatos peep-toe de Brian Atwood. 4 de 8 Ver Todo Itatí Cantoral Look del dia Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Para presentar su nueva obra de teatro, Testosterona, en Ciudad de Mexico, la actriz lució muy juvenil con un pantalón palazzo de pinzas negro, blusa blanca de aire masculino ligeramente oversized y chaleco. 5 de 8 Ver Todo Heidi Klum Look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Así de espectacular posó la modelo en el estreno mundial de La Sirenita en Hollywood, con este escultural traje que parecía una flor metalizada en tonos malvas y lilas, con aberturas, plisados y una delicada cola de tul que acompañó con sandalias transparentes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Stephanie Beatriz Look del dia Credit: Frazer Harrison/WireImage La actriz argentina de ascendencia colombiana y boliviana, eligió este coqueto vestido corto por delante de escote profundo y cola, con mangas en forma de gran lazada, confeccionado en un tejido brillante, en tonos rosa y dorado, de efecto de escamas, muy apropiado para el estreno mundial de La Sirenita en Hollywood. 7 de 8 Ver Todo Antonella Roccuzzo Look del dia Credit: Antoine Flament/WireImage La influencer argentina, esposa de Lionel Messi, acompañó a su marido a la entrega de los Premios Laureus del deporte en París con un sobrio diseño negro de corte recto y escote drapeado que acompañó con un brazalete ancho y aretes largos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

