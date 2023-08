Dayanara Torres presume bikinazo y avisa a quienes vayan a hacer "zoom" La conductora lució espectacular en un traje de baño rosa e hizo esta advertencia a quienes fueran a comentar una parte de la foto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres está feliz, plena en lo personal y profesional. Y eso se nota por fuera. Los últimos meses han sido unos de éxito tras éxito y ahora está disfrutando de este verano tan especial. En estos días, la conductora, quien ha mostrado orgullosa su trabajo y voluntad para bajar de peso y no solo lucir, sino, sobre todo, sentirse bien, se ha mostrado en bikinazo, robándose un sinfín de suspiros y piropos. Este fin de semana contaba lo relajado que había sido el suyo, luciendo ideal en un bikini rosado, y preguntaba a sus fans por el suyo. La imagen ha vuelto a ser de lo más comentada por lo bien que se ve la que fuera Miss Universo hace justo 30 años. Dayanara Torres Dayanara Torres | Credit: IG/Dayanara Torres/Dayanara Torres En su mensaje, Dayanara se dirigió también a quienes les gusta comentar más allá de lo normal y dejar escritos no siempre tan agradables. Eso sí, lo hizo con todo el cariño del mundo. También con firmeza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este es mi Domingo. ¿Cómo es el tuyo? P.S.: A los que les gusta hacer zoom, sí, esa es la rodilla operada con los 77 puntos. Orgullosa de mis cicatrices". La también modelo, actriz, empresaria y feliz mamá recibió comentarios de lo más positivos y cariñosos que, una vez más, dejan al descubierto cuán querida es Dayanara. "Cuando sea grande quiero ser como tú", "Yo le hice zoom para confirmar que un abdomen así de plano existe", "Demasiado bella", "Eres un ángel precioso", "Esos 77 puntos es sinónimo de Batalla Ganada", "Como el Ave Fénix siempre resurges más fuerte, bella y feliz", le escribieron tan solo algunos, por siempre enamorados y orgullosos de su reina.

