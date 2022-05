Dayanara Torres se somete a potente tratamiento para eliminar una gran mancha en su rostro La exreina de belleza se puso en manos del doctor Daniel Campos, el favorito de las celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las manchas en el rostro siempre han sido uno de los mayores problemas de las mujeres. Si bien este este es un mal que afecta mayormente a las chicas de pieles oscuras, en realidad nadie se salva de él, en especial las mujeres más maduras o esas que durante su juventud abusaron del sol. Por suerte, existen productos bastante efectivos. Eso sí, cuando se trata de manchas difíciles de desaparecer, nada como acudir a un doctor o a un experto experto en la materia, para realizarse un tratamiento más potente Eso fue lo que hizo Dayanara Torres, quien acudió al consultorio del doctor Daniel Campos, en Miami, para hacerse el moderno tratamiento con láser que promete quitarle las manchas del rostro en tan solo tres sesiones. "He tenido ya varios años un problemita de la piel. En la cara me salieron unas manchas hace ya varios años. He intentado muchos tratamientos, nada me ha funcionado. Es algo que me salió, que no lo pude controlar a tiempo. A veces hasta para ir al gimnasio, ir a las tiendas, siempre me tengo que maquillar. Siento que me estoy tapando todo el tiempo por estar cubriendo esa mancha", contó la exreina de belleza durante una entrevista en Despierta América. "Este tratamiento con el doctor campos, fuego y hielo, es mucho más sutil y estoy loca por [tratarlo]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doctor la sometió a un tratamiento con un moderno láser amarillo que además de efectivo, es ideal para pieles sensibles. Según explicó Campos, el láser inhibe la producción de la melanina, que es lo que crea la mancha. El tratamiento se combina con un enfriamiento de la piel, que ayuda a reforzar lo que hace el láser amarillo y a que la piel se sienta fresca y rejuvenecida. "Dayanara necesita aproximadamente tres tratamientos. [Este] funciona a largo plazo", explicó el doctor, que además aseguró que no duele ni molesta. "Los resultados se empiezan a ver casi inmediatamente, [pero] después del segundo tratamiento es el cambio más dramático. Este tratamiento reúne todo lo que alguien quiere para tener una piel saludable. Ayuda con las manchas, ayuda a cerrar los poros, estimula la producción de colágeno, así que esas arruguitas que a nadie le gustan van a disminuir, y ayuda a revitalizar en general la piel". Por su parte, la bella puertorriqueña no pudo ocultar su felicidad y emoción al terminar su primera sesión. "[Me siento] feliz. Me encanta, se siente bien refrescante. El friíto definitivamente ayuda mucho, eso también cierra los poros", dijo Torres. "No se sintió nada, no sentí nada incómodo o de dolor, nada por el estilo. Fue bastante rápido. Misión cumplida".

