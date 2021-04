Dayanara Torres cuenta entre lágrimas cómo ha recuperado su figura y por qué quiere volver al cabello rizado Dayanara Torres visitó a su amigo, el estilista Jomari Goyso para que le ayude a recuperar la textura natural de su cabello rizado, y le confesó que tras los tratamientos para el cáncer le ha costado recuperar su cuerpo. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace apenas unos días se celebró la final de la competencia de baile Mira quien baila, en la que Dayanara Torres, ganadora de la edición de 2017, ha fungido como jueza. En este último capítulo pudimos además, disfrutar del talento de la puertorriqueña en la pista, pues sorprendió a todos realizando una sensual coreografía. Un camino que no ha sido nada fácil para la exreina de belleza, a quien le diagnosticaron cáncer de piel en febrero de 2019, y tras un año de cirugías y sesiones de radio y quimioterapia, anunció un año más tarde, en febrero de 2020, que se sometía al último tratamiento para vencer a la enfermedad. Desde entonces, ha llevado un estilo de vida más saludable y, con su situación de riesgo frente a la pandemia, se ha mostrado muy cuidadosa con su salud y sus apariciones públicas. Uno de los efectos secundarios de los tratamientos que la libraron del melanoma, ha sido ganar peso, algo a lo que la modelo ha querido poner remedio una vez totalmente recuperada. Para sentirse segura de sí misma en un diminuto traje de baile azul turquesa, con brillos y flecos y poder realizar su baile, Torres ha seguido una estricta rutina de entrenamiento, realizando clases de bicicleta estática seis días a la semana, con los que ha conseguido perder 30 libras en un mes y medio, según confesó la ojiazul a su amigo y confidente Jomari Goyso en su silla de belleza en Miami. Cuando Dayanara Torres llegó al estudio de Lía by Jomari Goyso en Miami, la también activista tenía dos expectativas: no tener canas y recuperar el rizo de cuando tenía 15 años, tras una vida alisándose el cabello. "Eso es lo que pasa en Puerto Rico, de chiquita le dicen a una 'no vas a salir con el pelo así, ¿verdad?'. El pelo rizo [se asocia a] que no estás arreglada", dijo Torres. Por su parte, el experto en belleza, asombrado de que aún existan conceptos como "pelo malo" cuando un cabello no es lacio, le explica a la puertorriqueña que ahora se trata de un proceso de cambio. "Hay que ver lo que se puede hacer porque tú tienes químicos en el pelo. Tienes que cambiar el chip en tu cabeza y entonces comenzará a cambiar tu pelo. Es un proceso porque llevas muchos años alisándolo y el pelo tiene memoria. Si todos los días lo alisas, le toma tiempo volver a agarrar el rizo. Si lo dejas al natural, cada vez se va a ver más bonito". Es en este momento de la visita que Torres visiblemente mocionada, reconoce que en los últimos meses se ha tenido que arreglar a diario el cabello ella misma, porque ha estado ejercitándose seis días a la semana. Y da a entender que se trata de mucho más que un tema de belleza capilar. La exMiss Universo deseaba en realidad, volver a ser quien era antes del cáncer. "Desde que estaba grabando Mira quien baila, estaba haciendo Pelotón [entrenamientos en bicicleta estática] todos los días. Dos clases de 45 minutos corridas. Subí de peso porque el tratamiento me sopló. Subí de 130 libras a 163", explica. "Como los boxeadores en Puerto Rico, me ponía unos pantalones plásticos para sudar. Me los tenía que quitar en la ducha porque eran peceras de agua. ¿Sabes por qué también?", le pregunta a Goyso con lágrimas en los ojos. "Porque sabía que iba a bailar". La modelo, quien siempre ha sido una apasionada del baile, no había podido volver a la pista por sus problemas de salud. "Yo quería bailar. Llevo dos años desde que gané que quiero bailar. Tengo cáncer. Tengo tratamiento, no podía, me dolía la espalda, no podía y yo quería. Para mí era como un baile de la victoria", confesó. "Yo sentía que la vida me lo quitó por dos años, pero yo quería volver por mí misma. Y I'm back". Como demostró sobre la pista de baile del show, realmente Dayanara está de vuelta. Y hay algo más que quiere recuperar. "Estoy cansada de alisarme el cabello", afirma tajante "Dime lo que tengo que hacer y lo haré". Pero eso estilista español comparte que no es un proceso tan sencillo, pues Torres, además de alisar su melena con planchas y secadores, también ha utilizado tratamientos con químicos para lograrlo. "[Imagina que] el pelo es nuestro cuerpo, la estructura nuestros huesos, y el químico rompe los huesos y no vuelven a crecer. Tú estás en el proceso de volver a tu pelo natural". Pero para este experto en belleza, no es una misión imposible y tras aconsejar a la bella Dayanara que ame su pelo como Dios se lo dio, procede a cortar las puntas de su cabellera. "Voy a cortar un poco nada más, lo del último año que es lo más viejo y estropeado por los químicos. T voy a explicar cómo volver a tu pelo", comenta el estilista mientras bromea poniéndose una peluca rizada. "El primer paso siempre es cepillar el pelo super bien. Lo cepillas una vez, cuando está mojado, marcas la raya y ya no lo vuelves a cepillar porque te quedará crespado", dice Goyso. A continuación, el estilista muestra a Dayanara cómo, con la cabeza hacia delante, usar una toalla ara absorber la humedad sobrante del cabello, separar las fibras capilares con los dedos y dejar el pelo colocado antes de secar. "La toalla ayuda a que agarre la textura", apunta Goyso, quien aplica previamente un acondicionador en el cabello húmedo de la Miss universo. "Con los deditos te acomodas el pelo cómo quieres que se seque y secador con difusor. Así va a agarrar su forma y estos volúmenes te quedan espectaculares a la cara porque son tus volúmenes naturales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Torres, nerviosa ante el resultado final, comenta que como su cara es fina, siempre se retira el rizo hacia atrás, a lo que Goyso responde: "Yo lo estoy haciendo con tu forma natural. ¿Por qué quieres ir en contra de la naturaleza?". Realmente, el resultado final es espectacular, y la modelo puertorriqueña luce más bella que nunca con su cabello rizado. ¿Qué les parece?

