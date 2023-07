El look del día – julio 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jessica Rodriguez, Dayanara Torres Credit: IG/Despierta America Jennifer López, Dayanara Torres y Jessica Rodríguez son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Margot Robbie margot robbie, barbie Credit: David M. Benett/Jed Cullen/Dave Benett/WireImage Después de vestir un traje rosa en la premiere de Barbie en Londres, vimos a la actriz australiana con un minivestido rojo sensual de Dilara Findikoglu. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio America Ferrera america ferrera, barbie Credit: Gareth Cattermole/Getty Images En el mismo evento de Barbie, la actriz de raíces hondureñas derrochó glamour con una prenda al rojo vivo que marcó su cintura. 2 de 7 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Dió lección de estilo veraniego con un pantalón blanco ancho, una blusa nude y un bolso de Hermès. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres y Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, Dayanara Torres Credit: IG/Despierta America Las presentadoras optaron por el magenta con dos minivestidos a juego y sandalias chic. 4 de 7 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Cool y casual lució la mexicana con un pantalón de diseño vanguardista, camiseta clásica y sandalias rosa. 5 de 7 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela Vistió blanco y verde de pie a cabeza con un vestido de estampado tropical, plataformas de pata de gallo y un bolso verde. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Backgrid/The Grosby Group Como una muñeca lució la actriz de raíces argentinas con una blusa de encaje y una falda rosa. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – julio 13, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.