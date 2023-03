El look del día - marzo 20, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Alfredo Rolón/ The Grosby Group Dayanara Torres recibe homenaje con vestido de princesa, Jennifer López muy sexy y Francisca luciendo tonos primaverales son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza El look del día Credit: Instagram En una nueva entrega de Mi famoso soy yo la conductora, con estilismo de Enrico Bompany lució un ceñido enterizo en azul real de la firma mexicana Valco, con unos llamativos aretes y brazaletes dorados de Fernando Rodríguez y mules con tiras de pedrería. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López El look del día Credit: Instagram Simplemente espectacular, la Diva del Bronx vistió un traje metalizado de Julien Macdonald con falda plisada y top de un solo hombro con sensuales aberturas, que combinó con un abrigo de pelo de David Koma y sandalias de plataforma de la colección que ha diseñado en exclusiva para Revolve. 2 de 8 Ver Todo Francisca El look del día Credit: Instagram Para recibir a la primavera, la conductora apostó por este pantalón fluido azul eléctrico con un top verde esmeralda satinado, dos de sus colores favoritos, y sandalias de tacón con tiras verdes metalizadas y transparentes. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña, quien este año celebra el 30 aniversario de su coronación como Miss Universo, lució un hermoso vestido rosado de su compatriota Harry Robles en la gala de la fundación Susan G Komen organizada en San Juan, en la que la exreina de belleza fue homenajeada como sobreviviente de cáncer. El traje palabra de honor contaba con un cuerpo satinado con una gran lazada en la cintura y una falda voluminosa decorada con plumas y pedrería. 4 de 8 Ver Todo Eiza González El look del día Credit: Kevork Djansezian/Getty Images La actriz asistió a un partido de baloncesto en Los Ángeles con un favorecedor pantalón negro que combinó con una camiseta blanca de tirantes, un suéter calado de hombros caídos y un llamativo collar con una cruz. 5 de 8 Ver Todo Christina Milian El look del día Credit: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Revolve La actriz no quiso perderse el lanzamiento de la colección de JLo para Revolve en Beverly Hills, y optó por esta original pieza inspirada en un tuxedo clásico pero convertido en corsé, sin mangas con escote profundo y plumas verdes decorando la silueta, que combinó con falda lápiz negra y sandalias. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Capetillo El look del día Credit: Instagram La hija de Biby Gaytán no pierde el estilo ni para pasear al perro. El fin de semana salió con sus mejores amigos con este pantalón de mezclilla recto, una camiseta amarilla, una blazer larga con cinturón. Botines negros y una cartera cruzada color cuero de Loewe completaron su look. 7 de 8 Ver Todo Flor de María Rivera El look del día Credit: Instagram La diseñadora de calzado presumió unas botas altas de su marca homónima Flor de María Collection en color rosa chicle con un ceñido vestido verde prado y una gabardina clásica. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

