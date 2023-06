El look del día - junio 28, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Maribel Guardia, Christina Aguilera y Dayanara Torres son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Muy veraniega la monarca española presumió sus brazos tonificados con este top de canalé de cuello halter en color crudo que lució con un pantalón recto y su calzado predilecto del verano, alpargatas de cuña de esparto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Christina Aguilera El look del día Credit: Gotham/GC Images En Nueva York, la cantante paseó con un pantalón de mezclilla ancho de efecto desteñido que combinó con un top blanco y un trench plastificado semitransparente de color naranja. 2 de 8 Ver Todo Anitta El look del día Credit: Gotham/GC Images Siempre sexy, la cantante brasileña estuvo promocionando su nuevo tema en Nueva York, donde la vimos con esta falda de silueta sirena, original corsé formado por tiras y nudos de cuero y botas altas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Dayanara Torres El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña estuvo presente en el plató de El gordo y la flaca con este original enterizo amarillo de escote palabra de honor y perneras con aberturas de Claudia Zuleta. Zapatos al tono con pedrería y sencillas joyas completaron su look. ¡Qué guapa! 4 de 8 Ver Todo Maribel Guardia El look del día Credit: Instagram La diva disfrutó de un día en el mar con este explosivo bikini rojo sobre el que lució un vestido de red decorado con una argolla. No faltaron grandes lentes y un sombrero para protegerse del sol. 5 de 8 Ver Todo Kate Middleton El look del día Credit: Samir Hussein/WireImage Para un acto oficial en Londres la princesa de Gales eligió este coqueto vestido rosa empolvado con mangas farol, botones, cinturón y falda evasé, que lució con sencillos tacones blancos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jenicka López El look del día Credit: Jason Koerner/Getty Images La hija menor de Jenni Rivera visitó junto a sus hermanos los estudios de SiriusXM en Miami ataviada con un enterizo morado por el tobillo y sandalias blancas. 7 de 8 Ver Todo Jacqie Rivera El look del día Credit: Jason Koerner/Getty Images También vimos a su hermana en los estudios de Sirius XM promocionando el disco póstumo de Jenni Rivera con un vestido amarillo de canalé sobre el que llevó una fina cazadora blanca y que completó con sandalias de plataforma. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

