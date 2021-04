Imita el estilo de las famosas: moda en rosa radiante y naranja neón Por Laura Acosta Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Dayanara Torres, Karina Banda, Francisca Lachapel, tendencias, magenta, naranja, vestidos Credit: IG Premio Lo Nuestro/IG Karina Banda/IG Francisca Lachapel En las pasarelas y en la calle, está más vigente que nunca el trend de los colores vivos, especialmente el rosa y el naranja. Por supuesto, nuestras celebridades favoritas no se quedan atrás. Algunas siguen la tendencia con un atuendo completamente monocromático y otras con un vestido chic, pero siempre logran lucir radiantes. Inspírate con las siguientes imágenes y únete a esta alternativa perfecta para la primavera y el verano. Empezar galería Achenrin Madit Carolina Herrera, moda, diseño, tendencias, naranja Image zoom Credit: Instagram/Carolina Herrera Todas las tendencias empiezan en la pasarela de diseñadores de alta moda y la bella modelo sudanesa se lució con la colección Resort 2021 de la icónica Carolina Herrera. Su propuesta incluyó varias piezas anaranjadas como este jumpsuit divino. El estampado muestra la belleza de la combinación de los dos colores que predominan en el mundo de la moda. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Dayanara Torres Dayanara Torres, moda, vestido, magenta, tendencias Image zoom Credit: Instagram/Premio lo nuestro En la alfombra rosada de los últimos Premios lo Nuestro, la presentadora lució maravillosa con este vestido del diseñador dominicano Víctor López. Amamos la combinación de estos dos colores vibrantes, que su maquillista Claudia Betancourt complementó con una paleta de tonos tierra y rosa. 2 de 10 Applications Ver Todo Megan Thee Stalion Megan Thee Stalion, moda, tendencias, Grammy, vestido, naranja Image zoom Credit: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy ¿Se acuerdan de el vestido fantástico de la rapera en los Grammys? Megan Thee Stallion posó sobre la alfombra roja en un vestido de Dolce & Gabanna. Noten el detalle: sus tacones brillantes también son anaranjados. Por supuesto, no le faltaron diamantes por doquier. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado, moda, tendencias, magenta Image zoom Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Nos encantó este vestido espectacular de la diseñadora Giannina Azar. Por supuesto, lució aún más increíble cuando lo usó Chiquinquirá Delgado y enseñó sus abdominales perfectos. 4 de 10 Applications Ver Todo Karina Banda Karina Banda, moda, tendencias, vestido, naranja Image zoom Credit: Instagram/Karina Banda La presentadora mexicana estuvo espectacular en este vestido de Girls Will Be Girls Couture en el set de El Gordo y la Flaca (Univisión). Sus tacones nude ayudaron a alargar sus piernas sin distraer del vestido. 5 de 10 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, magenta, tendencias Image zoom Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Nos fascinó este look moderno de la presentadora. Para mantener su atuendo muy chic, lo completó con joyas sencillas y un manicure blanco. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, vestido, moda, tendencias, naranja Image zoom Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Con su minifalda y blusa floreada de VickyVictoria Boutique, la reina de belleza dominicana estuvo radiante. El toque de las dos trenzas en su pelo le aportaron un espíritu bohemio a su look. 7 de 10 Applications Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, vestido, tendencia, magenta, rosa Image zoom Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este vestido rosa le sentó de maravilla a la presentadora dominicana. Nos encantó su cambio de pelo con este atuendo, que enfatizó su glow de embarazada. 8 de 10 Applications Ver Todo Marisol Gonzalez Marisol Gonzalez, vestido, naranja, moda, tendencias Image zoom Credit: Instagram/Marisol Gonzalez ¡Qué cintura! La conductora estuvo guapísima en este vestido bien moderno. Combinó el atuendo con unas botas de estilo militar para darle un toque atlético. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pamela Silva Pamela Silva, moda, tendencia, magenta Image zoom Credit: Instagram/Pamela Silva La presentadora de Primer Impacto (Univisión) estuvo alegre y muy profesional cuando vistió la tendencia de los colores vivos con este outfit monocromático en magenta. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Login

View image Imita el estilo de las famosas: moda en rosa radiante y naranja neón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.