El look del día – junio 30, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dayanara Torres Credit: IG/Despierta America Adamari López, Karol G y Dayanara Torres son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López Dio lección de estilo veraniego con un vestido de estampado floral de Kiut Boutique y sandalias clásicas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Karol G karol g Credit: Dia Dipasupil/Getty Images La colombiana impactó en el escenario del Today Show en Nueva York con su cabello rosa, una falda larga y una blusa asimétrica. 2 de 7 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: IG/Karina Banda Marcó tendencia en Turquía vistiendo un minivestido amarillo sin mangas y sandalias con plataforma. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dayana Torres Dayanara Torres Credit: IG/Despierta America ¡Qué guapa! La exmiss Universo se unió al #FlashbackFriday de Despierta América con un atuendo inspirado en la década de los 70. 4 de 7 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Aldara Zarraoa/Getty Images Deslumbró en Madrid con un look monocromático blanco de escote atrevido y cuello halter. 5 de 7 Ver Todo Margot Robbie margot robbie Credit: Don Arnold/WireImage La actriz de la película de Barbie lució como una muñeca con esta propuesta metálica de Versace. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Penélope Cruz penelope cruz Credit: JB Lacroix/WireImage Disfrutó de un día en el festival de cine de Biarritz con una prenda colorida de Chanel. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – junio 30, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.