¡Dayanara Torres deja sin palabras a Raúl de Molina con su impactante cambio de look! La conductora llegó al plató de El gordo y la flaca con nueva imagen y todos quedaron deslumbrados. "¡Qué belleza, qué sexy!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la ausencia por vacaciones de Lili Estefan de El gordo y la flaca, el programa contó con la presencia de una de sus conductoras de excepción, Dayanara Torres. El equipo la adora y el público también, así que su presencia en el show de Univision es siempre una muy grata. Esta semana, la puertorriqueña hacía una entrada triunfal en plató al llegar diferente a las otras ocasiones. La también actriz mostró su espectacular cambio de look que nadie se esperaba y dejó a Raúl de Molina, y al resto, literalmente, con la boca abierta. No era para menos. "¡Qué belleza, qué sexy!", dijo el conductor nada más verla cruzar la puerta. Dayanara Torres y Raúl de Molina Dayanara Torres y Raúl de Molina | Credit: (Photo by Jose Devillegas/Getty Images) Dayanara presumió un nuevo corte de pelo, una melena muy juguetona y traviesa que resalta aún más sus rasgos perfectos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cara de sus compañeros, en especial la de Molina, dejaron al descubierto la sorpresa para bien que les dio con esta increíble transformación. Además, quien cumple 30 años de su coronación en Miss Universo, lució un ceñido vestido negro que marcaba su escultural figura. Y, por supuesto, importante mencionar los zapatos hechos en su isla del encanto, por la marca KAT MACONIE PUERTO RICO. Las flores, los cariños y los halagos tanto en el programa como en las redes, no se hicieron esperar y Dayanara fue objeto de una lluvia de piropos por su nueva y fresca imagen. "La ponemos otra vez para representarnos y se lleva otra vez la corona", "La más bella de todas", "Esta niña como el vino. Cada día más bella", "Es una diosa de mujer", escribieron tan solo algunos. La gran felicidad de Dayanara por su éxito en su vida personal y profesional es el vivo reflejo de lo que se ve por fuera. ¡A la vista está!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dayanara Torres deja sin palabras a Raúl de Molina con su impactante cambio de look!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.