¡Dayanara Torres reaparece en El gordo y la flaca más estilizada que nunca! "Me hacía falta" La modelo y conductora compartió sus secretos para bajar 30 libras y lucir impresionante. Lili Estefan quedó impactada al verla: "¡No la reconocía!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La estancia de Raúl de Molina en Inglaterra cubriendo todo lo referente a la coronación de Carlos III, ha traído a Dayanara Torres y su alegría de regreso al plató de El gordo y la flaca, donde ya es una más de la familia. Esta semana, su aparición ha hecho saltar todas las chispas. Y es que, la modelo y presentadora llegó y se robó todas las miradas, tanto las de los allí presentes, como las de los espectadores, quienes captaron rápidamente el gran cambio de la que exMiss Universo. La propia Lili Estefan quedó maravillada ante la espectacular transformación de la puertorriqueña quien, además de lucir como una adolescente con su corte de pelo, contó qué había estado haciendo para verse más estilizada, delgada y en forma que nunca. Dayanara Torres Dayanara Torres deslumbra con su impresionante transformación | Credit: IG/El gordo y la flaca/Dayanara Torres "Esta mujer entró por la puerta y no la reconocía, ¿cuál es su nombre?", expresó todavía sin poder creerlo la conductora cubana. "Somos el gordo y las flacas", bromeó. Así es. Dayanara perdió "30 (libras) para los 30". ¿Y qué significa eso? "Este año cumplo 30 años de haber sido ganadora del Miss Universo", expresó orgullosa. Coincidiendo con esta gran celebración que tendrá eventos y festejos en su tierra natal, la feliz mamá se ha puesto manos a la obra para perder algunas libritas. "Me hacía falta. Estos dos últimos años he estado como que muy contenta y he estado disfrutando la vida, muy feliz y uno engorda cuando se enamora", contó con su gran sentido del humor. El próximo 28 de mayo, su pueblo, Toa Alta, la espera para festejar a lo grande en su plaza los 30 años de su coronación. Y desde ya se está preparando en todos los sentidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dayanara ha contado qué ha hecho para deshacerse de esas libritas y verse como aquel año, 1993, cuando fue nombrada reina. Confiesa haberse puesto en manos de los profesionales de Dharma Clinic, donde ha seguido las pautas alimenticias necesarias. "Gracias por su guía, suplementos y sus tés de detox", explicó. Además, también aseguró haberse sometido a mansajes linfáticos y técnicas de efecto lip que le han "moldeado, esculpido y estilizado mi figura", expresó feliz. El resultado salta a la vista y como tal, sus seguidores han afirmado que, de volver a presentarse a Miss Universo, "ganaría de nuevo mil millones de billones se veces".

